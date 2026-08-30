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'कैकेयी के कारण राम को, महिला पहलवानों के चलते मुझे मिली पहचान...', बोले- बृजभूषण शरण सिंह

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से जुड़े विवाद में कोर्ट ने बरी कर दिया है. हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों पर पहली बार सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की.

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बृजभूषण सिंह ने हरियाणा में महिला पहलवान वाले मामले में टिप्पणी की है (Photo: PTI)
बृजभूषण सिंह ने हरियाणा में महिला पहलवान वाले मामले में टिप्पणी की है (Photo: PTI)

महिला पहलवानों के जुड़े मामलों में कोर्ट से बरी हुए कद्दावर बीजेपी नेता और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह रविवार को एक कार्यक्रम में हरियाणा पहुंचे. कोर्ट से बरी होने के बाद पहली बार उन्होंने सार्वजनिक मंच से इस विवाद पर टिप्पणी की. महेंद्रगढ़ जिले के पाथेड़ा गांव में इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी सचिन तंवर के राजस्थान पुलिस में डीएसपी पद पर प्रमोशन पर आयोजित स्वागत समारोह में पहुंचे बृजभूषण ने महिला पहलवानों पर तंज कसा. उन्होंने कहा- इन आरोपों ने तो उन्हें देशभर में पहचान दिला दी और हीरो बना दिया. 

स्वागत समारोह में किया पहलवान मामले का जिक्र

कार्यक्रम में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे. समारोह के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने अपने संबोधन में महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि हरियाणा की कुछ महिला पहलवानों ने उन पर आरोप लगाकर उन्हें देशभर में पहचान दिला दी और इसी वजह से वह उनसे नाराज नहीं हैं.

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बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान की तुलना रामायण के प्रसंग से करते हुए कहा कि जिस तरह कैकई के कारण राजा राम को भगवान राम के रूप में पहचान मिली, उसी तरह महिला पहलवानों के आरोपों के कारण उन्हें भी देशभर में पहचान मिली. उन्होंने कहा कि मुझ पर आरोप लगाने वाली हरियाणा की कुछ महिला पहलवानों की किसी समय पर दो-दो लाख रुपये में विदाई होती थी. अब उनको किसी जगह पर जाएं तो चवन्नी का भी टोटा हो रहा है. 

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उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों ने उन पर आरोप लगाकर उनको हरियाणा का हीरो बना दिया है. उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश से निकालकर हरियाणा में भी हीरो बनाया है और लोग अब उनको कार्यक्रमों में बुलाकर सम्मान कर रहे हैं. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के संघर्षों का भी जिक्र किया. बृजभूषण ने कहा कि उन्होंने जीवन में कई कठिन परिस्थितियां देखीं, लेकिन कभी हार नहीं मानी. उन्होंने दावा किया कि कुश्ती में जूनियर और गरीब परिवारों के खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ नियम बनाए थे, जिनका कुछ खिलाड़ी विरोध कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि यदि वह अपने फैसलों से पीछे हट जाते तो विवाद समाप्त हो सकता था, लेकिन उनके अनुसार इससे उन खिलाड़ियों के हित प्रभावित होते, जिनके पास अपनी बात रखने के लिए कोई सिफारिश या प्रभाव नहीं था. कार्यक्रम के अंत में बृजभूषण शरण सिंह ने अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी एवं नवनियुक्त डीएसपी सचिन तंवर, उनकी टीम और समारोह में मौजूद लोगों का स्वागत एवं सम्मान के लिए आभार जताया.
 

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