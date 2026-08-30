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यूरोप की राजकुमारी से निकाह करने जा रहे PAK नेता बिलावल! सोशल मीडिया पर शोर

पाकिस्तान के राष्ट्रपति और बिलावल के पिता आसिफ़ अली ज़रदारी के सात दिन की निजी यात्रा पर ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं. जरदारी की निजी यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर कई कयास लगाए जा रहे हैं.

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बिलावल भुट्टो के पिता यूरोप की निजी यात्रा पर हैं. (Photo: ITG)
बिलावल भुट्टो के पिता यूरोप की निजी यात्रा पर हैं. (Photo: ITG)

क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी यूरोप के किसी शाही परिवार में शादी करने की तैयारी कर रहे हैं? पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर यह चर्चा ज़ोरों पर है; वायरल पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 38 साल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) प्रमुख, ऑस्ट्रिया के आखिरी सम्राट चार्ल्स प्रथम की परपोती ग्लोरिया वॉन हैब्सबर्ग से शादी कर सकते हैं.

यह अटकलें तब और तेज़ हो गईं जब बिलावल के पिता और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी सात दिन की निजी यात्रा पर ऑस्ट्रिया पहुंचे.

सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस यात्रा को कथित शादी से जोड़ने में देर नहीं की; कुछ लोगों का दावा था कि शादी को लेकर बातचीत चल रही है और जल्द ही तारीख तय हो सकती है.

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हालांकि, PPP ने शादी की इन चर्चाओं पर पानी फेर दिया है और बिलावल की सगाई और शादी की खबरों को "गलत और बेबुनियाद" बताया है.

जरदारी की ऑस्ट्रिया यात्रा से चर्चा 

पाकिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय ने 27 अगस्त को कहा था कि ज़रदारी "निजी यात्रा पर विदेश गए हैं", लेकिन शुरू में यह नहीं बताया गया कि वे कहां जा रहे हैं या यात्रा का मकसद क्या है.

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बाद में पाकिस्तानी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि बिलावल की शादी की तैयारी चल रही है और ज़रदारी की यूरोप यात्रा को इसी मामले से जोड़ा.

सोशल मीडिया पोस्ट ने इन अटकलों को और हवा दी जिसमें ग्लोरिया वॉन हैब्सबर्ग का नाम बिलावल की होने वाली दुल्हन के तौर पर लिया गया.

सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें ऑस्ट्रिया की पूर्व आर्चडचेस और चार्ल्स प्रथम की परपोती बताया गया. चार्ल्स प्रथम नवंबर 1918 में राजशाही खत्म होने से पहले ऑस्ट्रिया के आखिरी सम्राट थे. इसलिए बिलावल की कथित शादी को शाही परिवार से जोड़ा जा रहा है.

कुछ पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि शादी साल के आखिर में हो सकती है. हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. 

PPP का कहना है कि शादी की खबरें 'बेबुनियाद' हैं. कराची के मेयर और PPP नेता मुर्तज़ा वहाब जो बिलावल के प्रवक्ता भी हैं, ने शनिवार को इन खबरों को खारिज कर दिया.

उन्होंने बिलावल की सगाई और शादी के दावों को "गलत और बेबुनियाद" बताया. न तो बिलावल और न ही उनके परिवार ने सगाई की घोषणा की है, न ही किसी होने वाली दुल्हन का नाम बताया है और न ही शादी की तारीख तय की है.

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हालांकि बिलावल ने शादी करने की अपनी इच्छा कभी नहीं छिपाई है.

2022 में UN जनरल असेंबली के दौरान जब उनसे शादी की योजनाओं के बारे में पूछा गया तो तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री मुस्कुराए और कहा, "बेशक मेरी शादी करने की योजना है," लेकिन उन्होंने कोई समय-सीमा नहीं बताई. 

तब बिलावल ने एक और बात कही थी. उन्होंने कहा था कि उनकी होने वाली दुल्हन को पहले उनकी बहनों का दिल जीतना होगा. 

उन्होंने कहा, "सही उम्मीदवार को पहले मेरी बहनों का दिल जीतना होगा," और साथ ही कहा कि यह "किसी भी लड़की के लिए बहुत मुश्किल काम" होगा. 

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