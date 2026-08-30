scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

PM मोदी किर्गिस्तान पहुंचे, SCO शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग

PM मोदी रविवार को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंच गए हैं. बिश्केक हवाई अड्डे पर पहुंचने पर किर्गिज गणराज्य के कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन और राष्ट्रपति प्रशासन के प्रमुख ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया.

Advertisement
X
शनिवार को पीएम मोदी उज्बेकिस्तान पहुंचे थे. (File Photo)
शनिवार को पीएम मोदी उज्बेकिस्तान पहुंचे थे. (File Photo)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंच गए हैं. बिश्केक हवाई अड्डे पर पहुंचने पर किर्गिज गणराज्य के कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन और राष्ट्रपति प्रशासन के प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया.

बिश्केक की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री SCO सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. वे 1 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) के 26वें शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे.

इससे पहले पीएम मोदी ने रविवार को ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मेमोरियल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उज़्बेक राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ मिलकर एक पेड़ भी लगाया.

सम्बंधित ख़बरें

ताशकंद में PM मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि, VIDEO
जब PM मोदी के सामने उज्बेक बच्चों ने किया शानदार डांस
PM Modi, President Shavkat Mirziyoyev (Photo: X/ANI Screengrab)
PM मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, यूरेनियम सप्लाई पर भी बनी बात
govt sold onion at Rs. 35/kg at NAFED, NCCF and Kendriye Bhandar stores.
सरकार की कोशिशें भी फेल! प्याज की कीमत पर लगाम नहीं...देखें ताजा भाव
PM Modi mann ki baat talks about defense yoga and self reliance
'मन की बात' में रक्षा से योग तक PM मोदी ने गिनाईं उपलब्धियां

विदेश मंत्रालय ने कहा कि शास्त्री का 'जय जवान, जय किसान' का सदाबहार नारा पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है और उनका जीवन सादगी, साहस और देश के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक था.

भारत के दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री का 11 जनवरी 1966 को उज़्बेक राजधानी में अचानक निधन हो गया था. यह घटना 1965 के इंडो-पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक ताशकंद डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों बाद हुई थी.

Advertisement

विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि PM मोदी और शावकत मिर्जियोयेव ने भारत की 'एक पेड़ मां के नाम' पहल और उज़्बेकिस्तान के 'यशिल माकोन' (Yashil Makon) हरित प्रयासों के तहत राष्ट्रपति भवन के बगीचे में संयुक्त रूप से एक पेड़ भी लगाया.

मंत्रालय ने कहा, यह कदम एक हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य को संवारने के प्रति भारत और उज़्बेकिस्तान की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों के दौरे पर हैं. शनिवार को वे उज्बेकिस्तान पहुंचे थे. आज योग फ़ेडरेशन द्वारा आयोजित योग कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए. 

पीएम मोदी का यह उज्बेकिस्तान का चौथा दौरा है. शनिवार को ताशकंद पहुंचने पर राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया. इसके बाद रविवार को पीएम मोदी मोदी उज़्बेकिस्तान से किर्गिजस्तान के लिए रवाना हुए थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    PM मोदी किर्गिस्तान पहुंचे, SCO शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग |
    'खतरों के खिलाड़ी 15' से बाहर हुए ओरी? स्टंट करते वक्त लगी चोट, मांगी माफी |
    'कैकेयी के कारण राम को, महिला पहलवानों के चलते मुझे मिली पहचान...', बोले- बृजभूषण शरण सिंह |
    Gurudwara style Mix Dal Recipe: बिना लहसुन-प्याज, घर के मसालों से बनाएं गुरुद्वारे वाली दाल, रोटी-चावल के साथ लगेगी लाजवाब! |
    मंदाकिनी नदी में खतरनाक उफान, बाढ़ से चित्रकूट बेहाल, देखें विशेष |
    भारत को S-400 की टेक्नॉलजी ट्रांसफर करेगा रूस, देश में ही बनेंगे 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम |
    KBC 18: चाय बेचने वाले की बेटी, जिसे भाई 5 साल तक समझता रहा अनजान, छलक पड़ा संघर्षों का दर्द |
    उज्बेकिस्तान दौरे पर पीएम मोदी, ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि, VIDEO |
    एशिया कप के पहले ही मैच में स्मृति मंधाना के साथ ये क्या हुआ? तूफानी आगाज फिर भी अधूरी रह गई ये बड़ी ख्वाहिश! |
    यूरोप की राजकुमारी से निकाह करने जा रहे PAK नेता बिलावल! सोशल मीडिया पर शोर
    Advertisement