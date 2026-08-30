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एशिया कप के पहले ही मैच में स्मृति मंधाना के साथ ये क्या हुआ? तूफानी आगाज फिर भी अधूरी रह गई ये बड़ी ख्वाहिश!

महिला टी-20 एशिया कप 2026 के पहले मैच में स्मृति मंधाना के बल्ले से टीम को बड़ी पारी की उम्मीद थी. उन्होंने शुरुआत भी अच्छी की थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनका इस मैच में बड़ा स्कोर बनाने का सपना चकनाचूर हो गया.

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मंधाना अजीब तरीके से हुईं रन आउट का शिकार. (PHOTO: SCREENSHOT SONYLIV )
मंधाना अजीब तरीके से हुईं रन आउट का शिकार. (PHOTO: SCREENSHOT SONYLIV )

महिला टी-20 एशिया कप 2026 का आगाज भारत ने धमाकेदार अंदाज में किया. रविवार को दुबई में खेले जा रहे पहले ही मैच में टीम इंडिया का सामना थाईलैंड से हुआ. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय महिला खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ शुरुआत की.

इस मैच में भारतीय फैन्स को स्टार ओपनर स्मृति मंधाना से एक बड़े रिकॉर्ड की उम्मीद थी, लेकिन शानदार शुरुआत के बावजूद किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया. वह एशिया कप के पहले ही मैच में ऐसे आउट हुईं जैसा शायद ही कोई बल्लेबाज होना चाहे.

मंधाना ने क्रीज पर आते ही अपने इरादे साफ कर दिए थे. उन्होंने पारी के पहले ही ओवर में तीन झन्नाटेदार चौके जड़े. थाईलैंड की गेंदबाजों पर अटैक करते हुए वो बेहद शानदार टच में दिख रही थीं. 10 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 19 रन बनाकर मंधाना खतरनाक रूप ले ही रही थीं कि तभी एक अनलकी रनआउट ने सारा खेल बिगाड़ दिया.

पहले ही मैच में रन आउट हुईं मंधाना

एक रन पूरा करने के बाद मंधाना नॉन-स्ट्राइकर एंड पर वापस क्रीज में लौटने की कोशिश कर रही थीं. तभी बाउंड्री लाइन के पास से फील्डर का एक डायरेक्ट थ्रो सीधा स्टंप्स पर जा लगा. रीप्ले में भी साफ हो गया कि मंधाना क्रीज से बाहर रह गई थीं. मंधाना खुद इस विकेट से इतनी निराश थीं कि थर्ड अंपायर का फैसला स्क्रीन पर आने से पहले ही उन्होंने सिर झुकाकर पवेलियन की तरफ चलना शुरू कर दिया था.

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मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ने से चूकीं

इस रनआउट के साथ ही मंधाना के हाथ से एक बड़ा कीर्तिमान रचने का मौका फिसल गया. दरअसल, वो महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की महान कप्तान मिताली राज के सबसे ज्यादा रन (10,868 रन) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने वाली थीं. इस मैच से पहले मंधाना के नाम 10,746 रन थे. 19 रन की इस पारी के बाद अब उनके कुल 10,765 रन हो गए हैं. यानी मिताली के रिकॉर्ड को तोड़ने से वो अभी 103 रन दूर रह गई हैं.
 

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