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Gurudwara style Mix Dal Recipe: बिना लहसुन-प्याज, घर के मसालों से बनाएं गुरुद्वारे वाली दाल, रोटी-चावल के साथ लगेगी लाजवाब!

गुरुद्वारे के लंगर में मिलने वाली बिना प्याज-लहसुन की दाल का स्वाद अब आप आसानी से घर पर पा सकते हैं. उड़द, चना, अरहर और काले चने के मिक्सर से बनी यह दाल देसी घी और धनिए के खास तड़के से भरपूर और खुशबूदार बनती है. इसे गर्म चावल या तंदूरी रोटी के साथ परोसें.

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लंगर वाली दाल का स्वाद ही कमाल होता है. (PHOTO:AI)
लंगर वाली दाल का स्वाद ही कमाल होता है. (PHOTO:AI)

Gurudwara style Mix Dal Recipe: भारत में दाल-चावल ज्यादातर लोगों का फेवरेट कंफर्ट फूड है. घर में रोज बनने वाली दाल भले ही कितनी भी स्वादिष्ट हो, लेकिन गुरुद्वारे के लंगर में मिलने वाली दाल का स्वाद कुछ अलग ही होता है. बिना प्याज-लहसुन के बनने वाली यह दाल सादगी के साथ इतना देसी और भरपूर स्वाद देती है कि एक बार खाने के बाद उसका स्वाद लंबे समय तक याद रहता है.

अगर आपको भी गुरुद्वारे वाली लंगर दाल पसंद है, तो अब इसके लिए गुरुद्वारा जाने का इंतजार करने की जरूरत नहीं. आप इसे घर पर भी बेहद आसानी से बना सकते हैं. इसमें उड़द, चना और अरहर की दाल के साथ काले चने का इस्तेमाल किया जाता है. ऊपर से घी में कुटी हुई हरी मिर्च, अदरक और धनिया का तड़का इसके स्वाद को और खास बना देता है.

गुरुद्वारे वाली दाल बनाने के लिए सामग्री

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  • 2 कटोरी उड़द की दाल, भिगोई हुई
  • 1 कटोरी अरहर की दाल
  • आधी कटोरी चना दाल
  • 1 कटोरी काले चने
  • 1 टमाटर
  • नमक स्वादानुसार
  • हल्दी
  • आधी मुट्ठी हरा धनिया
  • 10 हरी मिर्च
  • आधा इंच अदरक
  • आधा कटोरी देसी घी
  • आधा चम्मच गरम मसाला
  • 1 चम्मच धनिया पाउडर
  • जरूरत के अनुसार पानी


कैसे बनाएं गुरुद्वारे वाली लंगर दाल?

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  1. सबसे पहले उड़द की दाल और बाकी दालों को अच्छी तरह धो लें. उड़द और काले चने को रातभर भिगोकर रखना होता है. अब कुकर में उड़द की दाल, अरहर की दाल, चना दाल और काले चने डालें. इसमें टमाटर, नमक और हल्दी डालकर जरूरत के अनुसार पानी मिलाएं.
  2. कुकर का ढक्कन लगाकर मिडियम आंच पर करीब 2 सीटी आने तक पकाएं. प्रेशर निकलने के बाद दाल को खोलकर अच्छी तरह चेक करें. दाल और चने अच्छी तरह गल जाने चाहिए.
  3. अब एक मिक्सिंग बाउल या सिल-बट्टे में हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक डालें. इन्हें बहुत बारीक पेस्ट करने के बजाय हल्का दरदरा कूट लें.
  4. इसके बाद कड़ाही में आधा कटोरी देसी घी गर्म करें. इसमें कुटा हुआ धनिया, हरी मिर्च और अदरक का मिक्सर डालें. इसे स्लो-मिडियम आंच पर करीब 15 से 20 मिनट तक भूनें. मसाले को जल्दबाजी में न पकाएं, क्योंकि स्लो आंच पर भूनने से इसका स्वाद और खुशबू अच्छी तरह निकलती है.
  5. अब इसमें कुकर में पकी हुई दाल डालकर अच्छी तरह मिला दें. दाल ज्यादा गाढ़ी लगे तो जरूरत के अनुसार गर्म पानी मिलाएं. इसके बाद धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर दाल को ढक दें और कुछ मिनट स्लो गैस पर पकने दें.
  6. जब दाल अच्छी तरह पक जाए और घी ऊपर दिखाई देने लगे, तो गैस बंद कर दें. ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डालकर गर्मागर्म सर्व करें.

किसके साथ खाएं?

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गुरुद्वारे वाली इस देसी दाल का स्वाद सादे चावल, जीरा राइस, रोटी या तंदूरी रोटी के साथ बेहद अच्छा लगता है. ऊपर से एक चम्मच देसी घी डालकर खाएंगे तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा.

प्रो टिप: इस दाल का असली स्वाद पाने के लिए मसाले को घी में स्लो फ्लेम पर अच्छी तरह भूनना जरूरी है. 

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