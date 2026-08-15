Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 15 अगस्त 2026: आज 15 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 15 अगस्त 2026
विक्रम संवत - 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत - 1948, पराभव
पूर्णिमांत - श्रावण
अमांत - श्रावण
तिथि
शुक्ल पक्ष तृतीया - 05:28 पी एम तक
नक्षत्र
उत्तराफाल्गुनी - 03:25 ए एम, अगस्त 16 तक
योग
शिव - 07:09 ए एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 5:50 AM
सूर्यास्त - 7:02 PM
चन्द्रोदय - 7:21 AM
चन्द्रास्त - 8:32 PM
अशुभ काल
राहू - 09:08 ए एम से 10:47 ए एम
यम गण्ड - 02:04 पी एम से 03:43 पी एम
कुलिक - 05:50 ए एम से 07:29 ए एम
दुर्मुहूर्त - 05:50 ए एम से 06:43 ए एम, 06:43 ए एम से 07:36 ए एम
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 11:59 ए एम से 12:52 पी एम
अमृत काल - 09:33 पी एम से 11:05 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त - 04:23 ए एम से 05:06 ए एम