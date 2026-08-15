scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 15 अगस्त 2026: आज 15 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 15 August 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 15 अगस्त 2026

विक्रम संवत - 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत - 1948, पराभव
पूर्णिमांत - श्रावण
अमांत - श्रावण

तिथि
शुक्ल पक्ष तृतीया - 05:28 पी एम तक

सम्बंधित ख़बरें

14 अगस्त 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग
आज 14 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह
13 अगस्त 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग
आज 13 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह
12 अगस्त 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग

नक्षत्र
उत्तराफाल्गुनी - 03:25 ए एम, अगस्त 16 तक

योग
शिव - 07:09 ए एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 5:50 AM
सूर्यास्त - 7:02 PM
चन्द्रोदय - 7:21 AM
चन्द्रास्त - 8:32 PM

अशुभ काल
राहू - 09:08 ए एम से 10:47 ए एम
यम गण्ड - 02:04 पी एम से 03:43 पी एम
कुलिक - 05:50 ए एम से 07:29 ए एम
दुर्मुहूर्त - 05:50 ए एम से 06:43 ए एम, 06:43 ए एम से 07:36 ए एम

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 11:59 ए एम से 12:52 पी एम
अमृत काल - 09:33 पी एम से 11:05 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त - 04:23 ए एम से 05:06 ए एम

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    आज 15 अगस्त 2026 मीन राशिफल: उमंग उत्साह बनाए रखेंगे, अनुशाासन से आगे बढ़ेंगे |
    आज 15 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: लेनदेन में धैर्य से काम निकालें, भेंट में सतर्कता रखेंगे |
    आज 15 अगस्त 2026 मकर राशिफल: वाणिज्यिक योजनाएं बल पाएंगी, सेहत में सुधार पर रहेगा |
    आज 15 अगस्त 2026 धनु राशिफल: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लेनदेन के कार्य सधेंगे |
    आज 15 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखेंगे |
    आज 15 अगस्त 2026 तुला राशिफल: करियर व्यापार में जोखिम उठाने से बचें, आर्थिक लेनदेन पर ध्यान देंगे |
    आज 15 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे, स्नेह विश्वास को मजबूती मिलेगी |
    आज 15 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे, अनुकूलन बनाए रहेंगे |
    आज 15 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: आर्थिक उन्नति के अवसरों को भुनाएंगे, रिश्तों को संवार मिलेगी |
    'छाती पीट रहे BJP वाले, इटली के लिए अचानक क्यों उमड़ा प्यार,' राहुल के बचाव में संजय राउत
    Advertisement