आज 15 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे, स्नेह विश्वास को मजबूती मिलेगी

कलात्मक अंदाज से कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कारोबारी अवसरों में वृद्धि होगी. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक मामले बेहतर बनेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. करीबी मददगार रहेंगे. सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. आवश्यक कार्याें पर फोकस बढ़ाएंगे. बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. रचनात्मक कार्य में रुचि बनाए रखेंगे. अपनों में सुख सौख्य बढ़ेगा. हर्ष आनंद के पल निर्मित होंगे. संबंधियों से खुशियां बांटेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- चहुंओर अनुकूलता रहेगी. रचनात्मक कार्याें से जुड़ेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से सबको आकर्षित करेंगे. नियमों का पालन बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेंगे. जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे. दीर्घकालिक योजनाएं रखेंगे. बचत के प्रयास बेहतर बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. नवाचार बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- परस्पर सहयोग और विश्वास बल पाएगा. भेंट संवाद में सहजता रखेंगे. सबके प्रति सहकार का भाव रहेगा. परिवार के लोग प्रसन्न होंगे. स्नेह विश्वास को मजबूती मिलेगी. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. रिश्तों को बखूबी निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्य से काम लेंगे. उचित स्थिति का इंतजार करेंगे. स्वास्थ्य अवरोध दूर होंगे. व्यक्त्त्वि प्रभावी रहेगा. उत्साह बनाए रखेंगे.

आज का उपाय: नवग्रह का पूजन करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. नया सोचें.

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शुभ अंक : 5 6, और 8

शुभ रंग : समुद्री

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