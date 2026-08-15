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आज 15 अगस्त 2026 धनु राशिफल: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लेनदेन के कार्य सधेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 15 August 2026, Sagittarius Horoscope Today: बड़ों का साथ समर्थन बना रहेगा. श्रेष्ठ एवं नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्याें को समर्थन मिलेगा. शुभकार्याें को बढ़ावा देंगे. व्यापारिक मामलों में उच्चस्थिति रहेगी.

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sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

चहुंओर उन्नति और विस्तार के अवसर बनेंगे. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. वित्तीय मामलों में सक्रियता आएगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. प्रबंधन सहज बना रहेगा. वरिष्ठों से भेंटवार्ता आगे रहेंगे. प्रशासन के प्रति सकारात्मक रहेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. रचनात्मक सोच रहेगी. सफलता का परचम बुलंद रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन बना रहेगा. श्रेष्ठ एवं नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्याें को समर्थन मिलेगा. शुभकार्याें को बढ़ावा देंगे. व्यापारिक मामलों में उच्चस्थिति रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर में सहकार और विकास पर बल रहेगा. प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जोखिम उठाने का भाव रहेगा. लाभ प्रतिशत बेहतर बना रहेगा.

धन संपत्ति- अर्थव्यवस्था का लाभ उठाएंगे. वित्तीय मामले उम्दा रहेंगे. लेनदेन के कार्य सधेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. प्रबंधकीय पक्ष बेहतर होगा.

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में रुचि रहेगी. भेंटवार्ताओं में सक्रियता बढ़ाएंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. रिश्तों में सहयोग रखेंगे. घर में विश्वास बढ़ाएंगे. अतिथि आ सकते हैं. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मसम्मान में वृद्धि होगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा.

आज का उपाय: नवग्रह का पूजन करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. तेजी बनाए रहें.

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शुभ अंक : 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग : पीला

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