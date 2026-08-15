आज 15 अगस्त 2026 मकर राशिफल: वाणिज्यिक योजनाएं बल पाएंगी, सेहत में सुधार पर रहेगा

भाग्य का लाभ भरपूर लाभ उठाएंगे. वित पक्ष मजबूत रहेगा. रुटीन और प्रबंधन बेहतर रहेंगे. वांछित स्थिति बनाए रखेेंगे. चर्चा संवाद में उत्साह दिखाएगे. सूझबूझ व सहकार से लाभ संवारंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. सबका साथ समर्थन बना रहेगा. आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. कामकाज साधारण से अच्छा रहेगा. जनकल्याण के कार्याें से जु़डेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- चहुंओर शुभता बढ़ेगी. रणनीतिक परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. अधिकतर मामलों में सामंजस्य रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे. कारोबारी चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक एवं वाणिज्यिक योजनाएं बल पाएंगी. अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. परिस्थितियां शुभकर बनी रहेंगी. विभिन्न क्षेत्रों में लाभ में वृद्धि होगी. वित्तीय प्रयास संवारेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रिय की खुशियों में शामिल होंगे. स्वजनों से नजदीकी रहेगी. प्रेम स्नेह के प्रयास संवार पाएंगे. विश्वास को बल मिलेगा. रिश्तों को निभाने में आगे रहेंगे. अन्य की भावना का सम्मान करेंगे. मन की बात कहने में धैर्य विनम्रता रखें. आपसी सहयोग में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्यगत अवरोध दूर होंगे. सेहत में सुधार पर रहेगा. कमतर बातों को नजरअंदाज करेंगे. सरप्राइज मिलना संभव है.

आज का उपाय: नवग्रह का पूजन करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. धर्मस्थल जाएं.

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शुभ अंक : 5, 6, 8 और 9

शुभ रंग : गहरा नीला

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