आज 15 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: आर्थिक उन्नति के अवसरों को भुनाएंगे, रिश्तों को संवार मिलेगी

वाणिज्यिक लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. विभिन्न कार्याें में सक्रियता लाएंगे. उचित समय का इंतजार करेंगे. आर्थिक उन्नति के अवसरों को भुनाएंगे. सबके प्रति सहयोग व सहकार की भावना बढ़ेगी. सामाजिक प्रयासों तेजी रखेंगे. संस्कार सभ्यता बल पाएंगे. संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा. समकक्षों से परस्पर भाइचारा बढ़ाएंगे. साख और सम्मान बढ़ेगा. संवाद संवरेगा.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर गतिविधियों पर जोर रहेगा. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. टीम वर्क पर जोर रहेगा. कार्यशैली प्रभावी रहेेगी. प्रयास पक्ष में बनेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय फैसले सहजता से लेंगे. परंपरागत कार्याें को आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी.

प्रेम मैत्री- सबके साथ सुखद वातावरण को बनाए रखेंगे. मित्रों व भाई बंधुओं का सहयोग पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे. रिश्तों को संवार मिलेगी. भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. प्रेम स्नेह से भरे रहेंगे. मन की बात रख पाएंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. परस्पर मदद की भावना रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. रणनीतिक प्रयास आगे बढ़ाएंगे. दिनचर्या नियमित रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: नवम्रह का पूजन करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं एवं व तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. मधुर व्यवहार रखें.

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शुभ अंक : 2, 5, 6 और 8

शुभ रंग : मूनस्टोन

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