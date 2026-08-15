आज 15 अगस्त 2026 मीन राशिफल: उमंग उत्साह बनाए रखेंगे, अनुशाासन से आगे बढ़ेंगे

प्रिय के साथ सुखद वक्त बिताएएंगे. निजी रिश्ते मजबूत बनेंगे. भावनात्मक संवाद संवरेगा. कामकाज में अपेक्षित स्थिति रहेगी. साझा कार्याें में सफलता मिलेगी. भावनात्मक मजबूती से वातावरण को बेहतर बनाए रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विविध मामलों में गति आएगी. बड़प्पन की सोच रहेगी. पेशेवर चर्चाओं मंे प्रमुखता से हिस्सा लेंगे. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. संबंध संवार पाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबारी मेलजोल बेहतर बना रेगा. अनुबंधों में उत्साहित रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. करियर में योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे. साझीदारी में गंभीरता दिखाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय चर्चा में तेजी दिखाएंगे. नेतृत्व संवार पर रहेगा. सबके साथ से निर्णय क्षमता बढ़ेगी. लाभफल बढ़त पर रहेगा. क्षमता से अच्छा प्रदर्शन रहेगा. सामूहिक विषयों में रुचि लेंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार में सहयोग बढ़ेगा. सुख सौख्य बना रहेगा. करीबियों से सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में सुखद पल बनेंगे. रिश्तों में मधुरता रहेगी. चर्चा संवाद संवारेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मन के मामलों में मजबूती आएगी. विनम्रता दिखाएंगे. सुखद पल साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशाासन से आगे बढ़ेंगे. मनोबल ऊंचा होगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

ज का उपाय: नवग्रह का पूजन करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. वचन निभाएं.

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शुभ अंक : 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग : फिरोजी

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