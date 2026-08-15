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आज 15 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 15 August 2026, Scorpio Horoscope Today: कार्यक्षेत्र में साहस से आगे बढ़ेंगे. कामकाजी मामलों में उत्साह रखेंगे. कार्यक्षेत्र में उम्दा स्थिति रहेगी. धर्मपालन बनाए रहें. उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे.

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scorpio horoscope
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आर्थिक लक्ष्यों को पाने में सफल रहेंगे. तेजी की कोशिश बनाए रखेंगे. कामकाज में सहकार बढ़ाएंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. जरूरी चर्चाएं आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में गति समकक्ष मददगार रहेंगे. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे. प्रभावपूर्ण प्रदर्शन से प्रसन्न रहेंगे. बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. लोगों का भरोसा जीतेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक परिणाम अपेक्षित रहेंगे. कार्यक्षेत्र में साहस से आगे बढ़ेंगे. कामकाजी मामलों में उत्साह रखेंगे. कार्यक्षेत्र में उम्दा स्थिति रहेगी. धर्मपालन बनाए रहें. उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे.

धन संपत्ति- लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. उद्योग व्यापार में प्रभाव रहेगा. वाणिज्यिक कार्य साधंेगे. कार्यविस्तार के प्रयास बल पाएंगे. विभिन्न कार्याें में सहजता रहेगी. अधिकारियों का समर्थन रहेगा.

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प्रेम मैत्री- निजी मामलों में पराक्रम बढ़़ाएंगे. हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. निसंकोच गति बनाए रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. रिश्ते मधुर बने रहेंगे. गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखेंगे. स्वजनों के हित साधेंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य पाएंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. जीवनशैली संवरेगी. उत्साह मनोबल रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ेगी. सहयोग की भावना बढ़ेगी.

आज का उपाय: नवग्रह का पूजन करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. तेजी रखें.

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शुभ अंक : 3, 6, और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

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