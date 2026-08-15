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आज 15 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: लेनदेन में धैर्य से काम निकालें, भेंट में सतर्कता रखेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 15 August 2026, Aquarius Horoscope Today: दबाव में कार्य करने से बचें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. सभी के प्रति सद्व्यवहार व सकारात्मकता बनाए रखेंगे. धूर्ताें की बातों में न आएं.

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aquarius horoscope
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विविध गतिविधियों में धैर्य बढ़ाएं. संवाद में मितभाषी रहें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित होंगे. साझीदारों व परिजनों का सहयोग रहेगा. निजी विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. स्वास्थ्यगत मामलों में रुचि रखेंगे. सूझबूझ से लक्ष्य साधेंगे. अन्य के प्रति क्षमा भाव बनाए रखें. कार्य व्यापार सामान्य रहेगा. लेनदेन में धैर्य से काम निकालें. दबाव में कार्य करने से बचें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. सभी के प्रति सद्व्यवहार व सकारात्मकता बनाए रखेंगे. धूर्ताें की बातों में न आएं.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार के मामले मिश्रित रहेंगे. अनुबंधों में सजगता बनाए रहें. करीबियों का सहयोग रहेगा. पेशेवर निरंतरता बढ़ाए रहें. स्मार्ट वर्किंग अपनाएं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.

धन संपत्ति- कामकाजी परिस्थितियां साधारण रहेंगी. आर्थिक प्रभावित रह सकती हैं. बचत से ज्यादा खर्च बढ़ा रह सकता है. जिम्मेदारों की सीख सलाह को अनदेखा न करें. भेंट में सतर्कता रखेंगे.

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प्रेम मैत्री- भावानात्मक संवाद व संबंधों में सहजता बनी रहेगी. सहकार पर जोर बनाए रहेंगे. वरिष्ठों से समय लेकर भेंट के लिए जाएं. आदर का भाव रखें. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी. समता सामंजस्यता पर जोर रखेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. व्यक्तिगत संपर्काें में सजग रहें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. व्यवस्था व बड़प्पन बढ़ाएं. चर्चा में स्पष्ट रहें. मनोबल से काम लें.

आज का उपाय: नवग्रह का पूजन करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. विनम्र रहें.

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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : नीलम के समान

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