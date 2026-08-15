scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 15 अगस्त 2026 तुला राशिफल: करियर व्यापार में जोखिम उठाने से बचें, आर्थिक लेनदेन पर ध्यान देंगे

Aaj ka Tula Rashifal 15 August 2026, Libra Horoscope Today: न्यायिक विषयों में धैर्य बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना बनी रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. सबसे समन्वय बना रहेगा. मामले लंबित रखने से बचें.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

बजट पर अंकुश रखना कठिन होगा. वित्तीय विषयों में सावधानी से आगे बढ़ेंगे. खर्च एवं निवेश के मामले गति लेंगे. वैदेशिक कार्याें में रुचि रखेंगे. रिश्तों में संपर्क संवाद बेहतर होगा. विवेक व बड़प्पन बनाए रखें. कार्यकारी मामले सक्रिय होंगे. रिश्तों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. आर्थिक लेनदेन पर ध्यान देंगे. न्यायिक विषयों में धैर्य बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना बनी रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. सबसे समन्वय बना रहेगा. मामले लंबित रखने से बचें.

नौकरी व्यवसाय- अधिकारी सहयोगी होंगे. कामकाज सहज रहेगा. करियर व्यापार में जोखिम उठाने से बचें. जिद अहंकार में न आएं. न्यायिक कार्य गति पाएंगे. लिखापढ़ी में चूक न करें. धोखे की आशंका है.

धन संपत्ति- आर्थिक व्यय की अधिकता रहेगी. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. भौतिक सुविधाएं व संसाधन बढ़ाएंगे. उधार के लेनदेन से बचें. अनुबंधों में लापरवाही न दिखाएं.

सम्बंधित ख़बरें

तुला राशिवालों की कार्यक्षमता और बढ़ेगी, करियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जानें दैनिक राशिफल
मनोरंजन पर जाएंगे, प्रेम पक्ष मजबूत रहेगा
अनुकूलता का लाभ उठाएंगे, अवसरों को भुनाने का प्रयास बनाए रखेंगे
तुला राशिवालों के लिए धन लाभ के योग, परिवार में सुख बढ़ेगा, जानें दैनिक राशिफल
लेन-देन में बेहतर रहेंगे, पद प्रभाव में वृद्धि होगी

प्रेम मैत्री- रिश्तों को सुधारेंगे. आपसी विश्वास बढ़ाएंगे. संबंधों में मधुरता रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. चर्चा में जल्दी से बचेंगे. अवसर का इंतजार करें. करीबियों की अनदेखी न करें. जल्दबाजी न दिखाएं. सीख सलाह पर ध्यान दें. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भूल से बचें. खानपान सामान्य रहेगा. विरोधी सक्रिय रहेंगे. स्वास्थ्यगत संकेतों में शुभता बढ़ेगी. लापरवाही न बरतें. मनोबल रखें.

आज का उपाय: नवग्रह का पूजन करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. निरंतरता रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : दलदली

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 15 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे, अनुकूलन बनाए रहेंगे |
    आज 15 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: आर्थिक उन्नति के अवसरों को भुनाएंगे, रिश्तों को संवार मिलेगी |
    'छाती पीट रहे BJP वाले, इटली के लिए अचानक क्यों उमड़ा प्यार,' राहुल के बचाव में संजय राउत |
    आज 15 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: प्रबंधन के प्रयासों में बेहतर रहेंगे, विभिन्न प्रयास तेज होंगे |
    आज 15 अगस्त 2026 वृष राशिफल: जोखिम लेने का भाव रहेगा, उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे |
    एक क्लिक में पढ़ें 15 अगस्त 2026, शनिवार की अहम खबरें |
    आज 15 अगस्त 2026 मेष राशिफल: जोखिम के कार्य न करें, घर परिवार के मामलों में धैर्य रखेंगे |
    Aaj ka Upay 15 August 2026: सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हरियाली तीज पर क्या उपाय करें? जानें
    Advertisement