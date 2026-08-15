आज 15 अगस्त 2026 तुला राशिफल: करियर व्यापार में जोखिम उठाने से बचें, आर्थिक लेनदेन पर ध्यान देंगे

बजट पर अंकुश रखना कठिन होगा. वित्तीय विषयों में सावधानी से आगे बढ़ेंगे. खर्च एवं निवेश के मामले गति लेंगे. वैदेशिक कार्याें में रुचि रखेंगे. रिश्तों में संपर्क संवाद बेहतर होगा. विवेक व बड़प्पन बनाए रखें. कार्यकारी मामले सक्रिय होंगे. रिश्तों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. आर्थिक लेनदेन पर ध्यान देंगे. न्यायिक विषयों में धैर्य बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना बनी रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. सबसे समन्वय बना रहेगा. मामले लंबित रखने से बचें.

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नौकरी व्यवसाय- अधिकारी सहयोगी होंगे. कामकाज सहज रहेगा. करियर व्यापार में जोखिम उठाने से बचें. जिद अहंकार में न आएं. न्यायिक कार्य गति पाएंगे. लिखापढ़ी में चूक न करें. धोखे की आशंका है.

धन संपत्ति- आर्थिक व्यय की अधिकता रहेगी. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. भौतिक सुविधाएं व संसाधन बढ़ाएंगे. उधार के लेनदेन से बचें. अनुबंधों में लापरवाही न दिखाएं.

प्रेम मैत्री- रिश्तों को सुधारेंगे. आपसी विश्वास बढ़ाएंगे. संबंधों में मधुरता रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. चर्चा में जल्दी से बचेंगे. अवसर का इंतजार करें. करीबियों की अनदेखी न करें. जल्दबाजी न दिखाएं. सीख सलाह पर ध्यान दें. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भूल से बचें. खानपान सामान्य रहेगा. विरोधी सक्रिय रहेंगे. स्वास्थ्यगत संकेतों में शुभता बढ़ेगी. लापरवाही न बरतें. मनोबल रखें.

आज का उपाय: नवग्रह का पूजन करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. निरंतरता रखें.

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शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : दलदली

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