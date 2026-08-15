'छाती पीट रहे BJP वाले, इटली के लिए अचानक क्यों उमड़ा प्यार,' राहुल के बचाव में संजय राउत

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक हालिया बयान से राजनीतिक गलियारों में एक नया विवाद खड़ा हो गया है. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी के बचाव में उतरते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर जोरदार हमला बोला है.

और पढ़ें

संजय राउत ने अपने खास और बेबाक अंदाज में बीजेपी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि आखिर 'इटली के लिए अचानक इतना प्यार क्यों उमड़ आया है'? बीजेपी के लोग क्यों बेवजह 'छाती पीट रहे हैं'?

क्या है पूरा मामला

दरअसल, यह पूरा सियासी बवाल राहुल गांधी के एक हालिया बयान और उस पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया के बाद शुरू हुआ है. गौरतलब है, राहुल गांधी ने अपनी एक टिप्पणी के दौरान कूटनीति और विदेशी मामलों को लेकर केंद्र सरकार और पीएम मोदी की नीतियों पर तंज कसा था.

राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए दावा किया कि उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का अपमान किया है. बीजेपी इस बहाने कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगातार तीखे हमले कर रही हैं. बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता देश की विदेश नीति का मजाक उड़ाने के चक्कर में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि और कूटनीतिक रिश्तों को ठेस पहुंचा रहे हैं.

Advertisement

This is absolute cinema 🍿😂



Rahul Gandhi –– I will show you what foreign policy means for Modi



*He runs and hugs Sandeep Dixit*



Rahul Gandhi –– Modi thinks foreign policy is all about hugging leaders 🤣



Sandeep Dixit –– Did you do this like Meloni?



Rahul Gandhi –– No, i… pic.twitter.com/USFQwVD8zi — Amock_ (@Amockx2022) August 13, 2026

संजय राउत ने राहुल गांधी का किया पुरजोर बचाव

बीजेपी के इन हमलों का कड़ा जवाब देते हुए संजय राउत ने राहुल गांधी का पूरी तरह से बचाव किया है. राउत ने दो टूक शब्दों में कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके लिए बीजेपी इतना हंगामा खड़ा कर रही है.

संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'राहुल गांधी ने बहुत ही आसान और सरल तरीके से सिर्फ यह दिखाया है कि मौजूदा सरकार की विदेश नीति कितनी खोखली और दिखावटी है. इसे आम जनता भी अब अच्छी तरह समझ चुकी है. सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने अपने बयान में कहीं भी इटली की प्रधानमंत्री जर्जिया मेलोनी का नाम तक नहीं लिया था. इसके बावजूद बीजेपी ने इस बात का बतंगड़ बना दिया.

संजय राउत ने तंज कसते हुए पूछा कि जब देश अपनी स्वतंत्रता का महान पर्व मना रहा है, ऐसे पावन राष्ट्रीय अवसर पर बीजेपी नेताओं को अचानक 'इटली की खुजली' क्यों हो रही है और वे क्यों बेवजह इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं?

Rahul Gandhi insulted Italian PM Meloni, so BJP folks are thumping their chests.

What is this sudden Italy love?

Rahul simply demonstrated Modi’s hollow foreign policy in the simplest way. People got it.

He didn’t even take Mrs Meloni’s name.

On the nation’s Independence Day, why… pic.twitter.com/YB4rwkL7Y1 — Sanjay Raut (@rautsanjay61) August 14, 2026

संजय राउत का तीखा तंज-ये लोग (BJP) पगल हो गई है

Advertisement

अपने आक्रामक तेवर के लिए पहचाने जाने वाले संजय राउत ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया कि मौजूदा राजनीतिक हालात में ये लोग पूरी तरह से पगल गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाना होता है, तो सत्ताधारी पार्टी ऐसे बेतुके और भावनाओं वाले मुद्दों को हवा देने लगती है.

राउत के इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल बढ़ा दी है. एक तरफ जहां बीजेपी इस मामले को लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है और इसे कूटनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ बता रही है. वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए इस तरह के कृत्रिम विवाद खड़े कर रही है.



---- समाप्त ----