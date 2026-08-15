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'छाती पीट रहे BJP वाले, इटली के लिए अचानक क्यों उमड़ा प्यार,' राहुल के बचाव में संजय राउत

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक विवाद तेज हो गया है. बीजेपी ने राहुल गांधी पर इटली की प्रधानमंत्री का अपमान करने का आरोप लगाया, जबकि संजय राउत ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए बीजेपी की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं.

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संजय राउत ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है. (फाइल फोटो-ITG)
संजय राउत ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है. (फाइल फोटो-ITG)

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक हालिया बयान से राजनीतिक गलियारों में एक नया विवाद खड़ा हो गया है. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी के बचाव में उतरते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर जोरदार हमला बोला है.

संजय राउत ने अपने खास और बेबाक अंदाज में बीजेपी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि आखिर 'इटली के लिए अचानक इतना प्यार क्यों उमड़ आया है'?  बीजेपी के लोग क्यों बेवजह 'छाती पीट रहे हैं'?

क्या है पूरा मामला 

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दरअसल, यह पूरा सियासी बवाल राहुल गांधी के एक हालिया बयान और उस पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया के बाद शुरू हुआ है. गौरतलब है, राहुल गांधी ने अपनी एक टिप्पणी के दौरान कूटनीति और विदेशी मामलों को लेकर केंद्र सरकार और पीएम मोदी की नीतियों पर तंज कसा था.

राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए दावा किया कि उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का अपमान किया है. बीजेपी  इस बहाने कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगातार तीखे हमले कर रही हैं. बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता देश की विदेश नीति का मजाक उड़ाने के चक्कर में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि और कूटनीतिक रिश्तों को ठेस पहुंचा रहे हैं.

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संजय राउत ने राहुल गांधी का किया पुरजोर बचाव

बीजेपी के इन हमलों का कड़ा जवाब देते हुए संजय राउत ने राहुल गांधी का पूरी तरह से बचाव किया है. राउत ने दो टूक शब्दों में कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके लिए बीजेपी इतना हंगामा खड़ा कर रही है.

संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'राहुल गांधी ने बहुत ही आसान और सरल तरीके से सिर्फ यह दिखाया है कि मौजूदा सरकार की विदेश नीति कितनी खोखली और दिखावटी है. इसे आम जनता भी अब अच्छी तरह समझ चुकी है. सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने अपने बयान में कहीं भी इटली की प्रधानमंत्री जर्जिया मेलोनी का नाम तक नहीं लिया था. इसके बावजूद बीजेपी ने इस बात का बतंगड़ बना दिया.

संजय राउत ने तंज कसते हुए पूछा कि जब देश अपनी स्वतंत्रता का महान पर्व मना रहा है, ऐसे पावन राष्ट्रीय अवसर पर बीजेपी नेताओं को अचानक 'इटली की खुजली' क्यों हो रही है और वे क्यों बेवजह इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं?

संजय राउत का तीखा तंज-ये लोग (BJP) पगल हो गई है

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अपने आक्रामक तेवर के लिए पहचाने जाने वाले संजय राउत ने बीजेपी और आरएसएस  पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया कि मौजूदा राजनीतिक हालात में ये लोग पूरी तरह से पगल गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाना होता है, तो सत्ताधारी पार्टी ऐसे बेतुके और भावनाओं वाले मुद्दों को हवा देने लगती है.

राउत के इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल बढ़ा दी है. एक तरफ जहां बीजेपी इस मामले को लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है और इसे कूटनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ बता रही है. वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए इस तरह के कृत्रिम विवाद खड़े कर रही है.
 

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