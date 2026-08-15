आज 15 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे, अनुकूलन बनाए रहेंगे

पारिवारिक कारोबार में अपेक्षित गति रहेगी. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. उत्सव का माहौल रहेगा. सक्रियता से कार्य करेंगे. अवरोधों के हल निकालेंगे. लोगों में मदद की भावना बढ़ेगी. उत्साह से काम लेंगे. बड़ों का आदर करेंगे. सबका सम्मान बनाए रखेंगे. विनम्रता व विवेक बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. निजी मामले सुखकर रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव बढ़ा रहेगा. करीबियों से भेंट बढ़ाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्याें में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. अनुकूलन बनाए रहेंगे. कामकाजी गति तेज रहेगी. कार्याें में सक्रियता रखेंगे. परिजनों के सहयोग से कार्य करेंगे.

धन संपत्ति- धनधान्य संग्रह बढ़ेगा. आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. पैतृक गतिविधियों में तेजी रखेंगे. विविध प्रयासों में वृद्धि होगी. साज सज्जा बनी रहेगी. उच्च प्रस्ताव मिलेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. चर्चा संवाद में मन की बात कहेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. अतिथिगण का सत्कार करेंगे. सभी से तालमेल रखेंगे. प्रिय से चर्चा होगी. अतिथिगण का घर आगमन बना रहेगा. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन रखेंगे. व्यवहार में मिठास रहेगी. खानपान पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. सूझबूझ व साहस बढ़ाएंगे.

आज का उपाय: नवग्रह का पूजन करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. तेजी बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1 और 7

शुभ रंग : बैंगनी

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