Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 12 अगस्त 2026: आज 12 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

आज सूर्य ग्रहण
12 अगस्त 2026 का पंचांग
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- श्रावण
अमांत- आषाढ़
तिथि
कृष्ण पक्ष अमावस्या - 11:06 पी एम तक
नक्षत्र
पुष्य - 07:59 ए एम तक
योग
व्यतीपात - 03:26 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 5:49 AM
सूर्यास्त- 7:03 PM
चन्द्रास्त- 06:51 पी एम
अशुभ काल
राहू- 12:26 पी एम से 02:05 पी एम
यम गण्ड- 7:28 ए एम से 09:07 ए एम
कुलिक- 10:47 ए एम से 12:26 पी एम
दुर्मुहूर्त- 11:59 ए एम से 12:52 पी एम
वर्ज्यम्- 07:47 पी एम से 09:15 पी एम
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त- 04:23 ए एम से 05:06 ए एम