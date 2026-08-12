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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 12 अगस्त 2026: आज 12 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 12 August 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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आज सूर्य ग्रहण

12 अगस्त 2026 का पंचांग

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- श्रावण
अमांत- आषाढ़

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तिथि
कृष्ण पक्ष अमावस्या - 11:06 पी एम तक

नक्षत्र
पुष्य - 07:59 ए एम तक

योग
व्यतीपात - 03:26 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 5:49 AM
सूर्यास्त- 7:03 PM
चन्द्रास्त- 06:51 पी एम

अशुभ काल
राहू- 12:26 पी एम से 02:05 पी एम
यम गण्ड- 7:28 ए एम से 09:07 ए एम
कुलिक- 10:47 ए एम से 12:26 पी एम
दुर्मुहूर्त- 11:59 ए एम से 12:52 पी एम
वर्ज्यम्- 07:47 पी एम से 09:15 पी एम

शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त- 04:23 ए एम से 05:06 ए एम

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