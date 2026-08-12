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आज 12 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: लाभ वृद्धि की कोशिशें बल पाएंगी, लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 12 August 2026, Virgo Horoscope Today: पेशेवर अपेक्षाओं को पूर करेंगे. लेनदेन में सक्रियता बढ़ाएंगे. विविध मामलों में उत्साह बना रहेगा. लेनदेन में उधार से बचेंगे. सावधानी बनाए रहेंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा.

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virgo horoscope
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महत्वपूर्ण गतिविधियों में तेजी आएगी. वित्तीय अवसरों को पक्ष में बनाए रखेंगे. पेशेवरों से संपर्क संवाद बढ़ेगा. वित प्रबंधन व लाभ वृद्धि पर जोर रहेगा. करियर कारोबार में साख और प्रभाव संवार पर रहेंगे. विविध अवसर बेहतर बने रहेंगे. लाभ वृद्धि की कोशिशें बल पाएंगी. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे. विविध कार्यों में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. प्रबंधकीय मामलों में धैर्य दिखाएंगे. कामकाजी यात्रा हो सकती है. अतिउत्साह की स्थिति से बचें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर अपेक्षाओं को पूर करेंगे. लेनदेन में सक्रियता बढ़ाएंगे. विविध मामलों में उत्साह बना रहेगा. लेनदेन में उधार से बचेंगे. सावधानी बनाए रहेंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक चर्चा में स्पष्ट रहेंगे. योजनाओं की तैयारी बढ़ाएंगे. लाभ के नए अवसर निर्मित होंगे. व्यवस्था पर बल बढ़ाएंगे. पहल की कोशिश होगी. वाणिज्यिक सहजता बढ़ाएंगे.

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प्रेम मैत्री- करीबी मददगार रहेगे.एक दूसरे से भावनात्मक सहयोग बढ़ाएंगे. रिश्तों में सुधार होगा. कमियों को अनदेखा न करें. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे. संबंध मजबूत होंगे. मन के मामलों में धैर्य रखेंगे. अपनों के लिए समय निकालेंगे. बड़बोली से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन से कार्य करें. मनोबल बनाए रहें. संकेतों के प्रति सजग रहें. बड़प्पन रखें. स्वास्थ्य समस्याओं की अनदेखी न करें.

आज का उपाय: वेदों के रचियता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. तेजी रखें.

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शुभ अंक : 3, 5 और 6

शुभ रंग : गहरा हरा

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