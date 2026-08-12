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आज 12 अगस्त 2026 मीन राशिफल: आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे, नीति नियम बनाए रखेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 12 August 2026, Pisces Horoscope Today: संबंध सकारात्मक रहेंगे. मन की बात में धैर्य दिखाएंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. मूल्यवान भेंट दे सकते हैं. रिश्तों में घनिष्ठता बढ़ेगी. संबंधों में ऊर्जा भरेंगे. करीबी एवं मित्र प्रसन्न होंगे. प्रियजनों की सुनेंगे.

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pisces horoscope
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आवश्यक कार्य गति पाएंगे. मित्रों के साथ मिलकर प्रयास बढ़ाएंगे. विभिन्न परिणाम पक्ष में बनेंगे. विविध मामलों में सबको साथ लेकर चलेंगे. शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. बजट के अनुसार आगे बढ़ेंगे. कार्यगति तेज बनाए रखेंगे. उद्योग व्यवस्था में सुधार बढ़ाएंगे. विरोधियों की सक्रियता कम होगी. सावधानी और उत्साह से आगे बढ़ेंगे. स्मार्ट वर्किंग से मामले संवरेंगे. तर्कशीलता एवं तथ्यात्मक व्यवहार रखेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. सहकार का भाव बनाए रहेंगे. अनुशासन व अनुपालन बढ़ाएंगे. लंबित कार्यों में गति आएगी. संबंधों में मजबूती बढ़ेगी. कामकाज संतुलित बना रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. व्यवस्था के निर्देशों का पालन करेंगे. बचत व आय के मामले संतुलित रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. सूझबूझ से खर्च करेंगे.

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प्रेम मैत्री- बड़ों के प्रति आस्था और विश्वास बनाए रखेंगे. प्रेम और स्नेह के प्रयास सफल होंगे. संबंध सकारात्मक रहेंगे. मन की बात में धैर्य दिखाएंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. मूल्यवान भेंट दे सकते हैं. रिश्तों में घनिष्ठता बढ़ेगी. संबंधों में ऊर्जा भरेंगे. करीबी एवं मित्र प्रसन्न होंगे. प्रियजनों की सुनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्य बढ़ाएंगे. सहकार से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्थागत कार्यों पर जोर देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. सहनशीलता रखेंगे.

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आज का उपाय: वेदों के रचियता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. बहस से बचें.

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : आंवला समान

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