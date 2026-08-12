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आज 12 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: आर्थिक सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा, लेन-देन में बेहतर रहेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 12 August 2026, Scorpio Horoscope Today: आर्थिक सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लेनदेन में बेहतर रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन और प्रभाव बना रहेगा. परिणाम संवार पर रहेंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर देंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे.

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scorpio horoscope
scorpio horoscope

धर्मकार्यों व आयोजनों से जुड़ेंगे. कारोबारी चर्चाओं में सक्रियता बनाए रखेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. सभी का विश्वास पाएंगे. पद प्रतिष्ठा से जुड़े मामले संवरेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी बने रहेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. सूझबूझ व सामंजस्य से लक्ष्य साधेंगे. पेशेवर प्रयास बेहतर बनेंगे. वरिष्ठों से सलाह लेंगे. भावनात्मक मजबूती रखेंगे. सरकारी मामले पक्ष में बनेंगे. प्रबंध कार्यों से लाभ होगा. भाग्य संवार पर रहेगा. सभी क्षेत्रों में सक्रियता दिखाएंगे. संकोच कम होगा.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी तेजी से आगे बढ़ेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. पेशेवर प्रयास पक्ष में बनाए रखेंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य संवरेंगे. कामकाज उत्तम रहेगा. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लेनदेन में बेहतर रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन और प्रभाव बना रहेगा. परिणाम संवार पर रहेंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर देंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे.

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रिश्तों को गति मिलेगी, जरूरी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे

प्रेम मैत्री- अपनों से सहयोग बढ़ाएंगे. सहकार की भावना बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. घर में हर्ष आनंद रहेगा. मेलजोल के अवसर बढ़ेंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. भाव प्रदर्शन संवरेगा. रिश्तों में सुधार होगा. संबंधों को बल मिलेगा. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. अपनों के लिए प्रयास करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विवेक विनम्रता बनाए रखेंगे. अनुबंधों को बढ़ावा मिलेगा. स्वास्थ्य संवार पाएगा. प्रशासन के कार्य संवरेंगे. कामकाज उत्तम रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

आज का उपाय: वेदों के रचियता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. सहकार भाव रखें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : गुड़ के समान

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