आज 12 अगस्त 2026 धनु राशिफल: आर्थिक अनुबंधों में उतावले न हों, जरूरी जानकारी जुटाएं

सूझबूझ और धैर्य से कार्य करें. संतुलन बनाए रखें. परिवार में सबका सहयोग रहेगा. सफेदपोश ठगों एवं धूर्ताें से दूर रहेंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. आवश्यक सूचना मिल सकती है. बड़ी सोच बनाए रखें. लक्ष्य के प्रति समर्पण दिखाएं. परिजनों के साथ संवाद पर जोर बना रहेगा. सभी मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. विनम्र रहेंगे. कार्य विस्तार की योजनाएं गति लेंगी. स्पष्टता बनाए रखें. वचन पालन बढ़ाएंगे. अप्रत्याशित घटनाक्रम बना रह सकता है.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में विनम्र रहें. परंपरागत कार्यों को बढ़ावा दें. लेनदेन में सजगता दिखाएं. सावधानी से कार्य करें. पेशेवरों का प्रदर्शन साधारण रहेगा. रुटीन मामलों पर फोकस रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक अनुबंधों में उतावले न हों. जरूरी जानकारी जुटाएं. करीबियों का सहयोग मिलेगा. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. अनुशासन पर बल बनाए रखें. सफलता प्रतिशत मिश्रित रहेगा.

प्रेम मैत्री- भेंट व चर्चा में सजगता बनाए रहेंगे. परिवार से सहकार रहेगा. करीबी सकारात्मकता बनाए रहेंगे. भावनात्मक मामलों में दबाव की स्थिति में रह सकते हैं. व्यक्तिगत विषयों में भ्रम व बहकावे में न आएं. बात कहने में जल्दबाजी न करें. करीबियों में ऊर्जा बनी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- योजनाओं पर फोकस बढ़ाएं. आवश्यक कार्य समय पर करंे. पहल पराक्रम से बचें. सक्रियता बनाए रहें. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा.

आज का उपाय: वेदों के रचियता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक का चढ़ाएं. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. परिजनों की सुनें.

Advertisement

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

---- समाप्त ----