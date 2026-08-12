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आज 12 अगस्त 2026 मकर राशिफल: बचत व लाभ में वृद्धि होगी, पद प्रभाव संवार पर रहेगा

Aaj ka Makar Rashifal 12 August 2026, Capricorn Horoscope Today: आर्थिक मजबूत रहेगी. भूमि भवन के मामलों में गति बढ़ाएंगे. नव व्यवसाय एवं उद्योग में रुचि रहेगी. वित्तीय कार्यों में तेजी लाएंगे. बचत व लाभ में वृद्धि होगी. पद प्रभाव संवार पर रहेगा.

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capricorn horoscope
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महत्वपूर्ण चर्चा संवाद में पहल बढ़ाएं. सभी का भरोसा जीतेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा. धर्तों के प्रभाव में आने से बचेंगे. नए लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. आपसी सहकार व सूझबूझ से कार्य करेंगे. बहस से बचेंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाएंगे. पूर्व मामले उभर सकते हैं. विरोधी सक्रियता रखेंगे. बड़ों के सानिध्य पर जोर देंगे. सहकारिता के कार्यों को गति मिलेगी. लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास होगा. सहयोग की भावना बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- मिलकर कार्यों को करने पर जोर होगा. टीमवर्क बनाए रखेंगे. योजनाएं संवार पर बनी रहेंगी. व्यापार में तेजी रखेंगे. लाभ अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मजबूत रहेगी. भूमि भवन के मामलों में गति बढ़ाएंगे. नव व्यवसाय एवं उद्योग में रुचि रहेगी. वित्तीय कार्यों में तेजी लाएंगे. बचत व लाभ में वृद्धि होगी. पद प्रभाव संवार पर रहेगा.

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प्रेम मैत्री- करीबियों से रिश्ते सामान्य बनाए रखेंगे. अपनों से सुख सौख्य बांटेंगे. महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा करेंगे. निजी विषयों मंे समन्वय से आगे बढ़ेंगे. चर्चा संवाद में विनम्रता रखेंगे. मन के मामलों में बड़प्पन दिखाएंगे. निजी संबंध प्रभावित रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों पर जोर रहेगा. मित्रों का सहयोग पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बढ़ेगा. वाणी व्यवहार संवारेंगे. मनोबल रखेंगे. सात्विकता पर जोर देंगे. सतर्कता बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहेंगे.

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आज का उपाय: वेदों के रचियता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. व्यवस्था पर ध्यान दें. विनम्र बने रहें.

शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : लहसुनिया

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