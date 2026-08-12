आज 12 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: लीगल मामलों में हलचल रहेगी, प्रबंधन पर ध्यान दें

आर्थिक खर्च बढ़ा रहेगा. विभिन्न मामलों में जल्दबाजी से बचे. निवेश प्रस्तावों पर नजर बनाए रखेंगे. निर्देशों को अनदेखा नहीं करें. चर्चा में संकोच रहेगा. न्यायिक मामलों में लापरवाही से बचें. कार्य व्यापार पुर्ववत् रहेगा. विदेशी गतिविधियों में रुचि बढ़ाएं. रिश्तों पर ध्यान देंगे. बड़ी सोच बनाए रखें. करीबियों का भरोसा जीतें. शुभ प्रस्तावों को प्राप्त करेंगे. सहयोग समर्थन बना रहेगा. खानपान में संवार आएगी. जिद व अहंकार में आने से बचें. लेनदेन पर ध्यान बढ़ेाग.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाजी सक्रियता बनाए रहेंगे. लेन-देन में सावधानी बरतेंगे. व्यक्तिगत कोशिशों में धैर्य बनाए रखें. व्यावसायिक कार्य गति मध्यम रहेगी. रुटीन परिणाम प्राप्त होंगे. जिद को त्यागें.

धन संपत्ति- आर्थिक दबाव अनुभव कर सकते हैं. लाभ की तुलना में खर्च अधिक रह सकता है. बजट पर जोर दें. सहजता से आगे बढ़ें. लीगल मामलों में हलचल रहेगी. प्रबंधन पर ध्यान दें. अनुशासन रखें.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में धैर्य दिखाएं. किसी खास के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. भावनात्मक प्रयास साधारण रहेंगे. प्रेम स्नेह व सामंजस्य बनाए रखें. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. परिवार सहयोगी रहेगा. निजी संबंधों में सुधार होगा. अतिउत्साह की स्थिति से बचें. विनय विवेक बनाए रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन पर ध्यान बढ़ाएं. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. बड़ों का सम्मान रखें. मनोबल ऊंचा होगा. जीवनशैली आकर्षक होगी. सूझबूझ बनाए रखें.

आज का उपाय: वेदों के रचियता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. वचन रखें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : पिस्ता के समान

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