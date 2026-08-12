scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 12 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: लीगल मामलों में हलचल रहेगी, प्रबंधन पर ध्यान दें

Aaj ka Singh Rashifal 12 August 2026, Leo Horoscope Today: आर्थिक दबाव अनुभव कर सकते हैं. लाभ की तुलना में खर्च अधिक रह सकता है. बजट पर जोर दें. सहजता से आगे बढ़ें. लीगल मामलों में हलचल रहेगी. प्रबंधन पर ध्यान दें. अनुशासन रखें.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

आर्थिक खर्च बढ़ा रहेगा. विभिन्न मामलों में जल्दबाजी से बचे. निवेश प्रस्तावों पर नजर बनाए रखेंगे. निर्देशों को अनदेखा नहीं करें. चर्चा में संकोच रहेगा. न्यायिक मामलों में लापरवाही से बचें. कार्य व्यापार पुर्ववत् रहेगा. विदेशी गतिविधियों में रुचि बढ़ाएं. रिश्तों पर ध्यान देंगे. बड़ी सोच बनाए रखें. करीबियों का भरोसा जीतें. शुभ प्रस्तावों को प्राप्त करेंगे. सहयोग समर्थन बना रहेगा. खानपान में संवार आएगी. जिद व अहंकार में आने से बचें. लेनदेन पर ध्यान बढ़ेाग.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी सक्रियता बनाए रहेंगे. लेन-देन में सावधानी बरतेंगे. व्यक्तिगत कोशिशों में धैर्य बनाए रखें. व्यावसायिक कार्य गति मध्यम रहेगी. रुटीन परिणाम प्राप्त होंगे. जिद को त्यागें.

धन संपत्ति- आर्थिक दबाव अनुभव कर सकते हैं. लाभ की तुलना में खर्च अधिक रह सकता है. बजट पर जोर दें. सहजता से आगे बढ़ें. लीगल मामलों में हलचल रहेगी. प्रबंधन पर ध्यान दें. अनुशासन रखें.

सम्बंधित ख़बरें

सिंह राशि वाले आज किसी गरीब को भोजन दान करें, बनेंगे काम
नीति नियम निरंतरता रखें, कामकाज में धैर्य बढ़ाएं
surya grahan 2026 last solar eclipse
सूर्य ग्रहण पर करें ये उपाय, दूर होंगे सभी कष्ट!
सिंह राशिवालों का किसी से मतभेद हो सकता है, खर्चे बढ़ेंगे, जानें दैनिक राशिफल
व्यवस्था बनाए रखेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

प्रेम मैत्री- रिश्तों में धैर्य दिखाएं. किसी खास के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. भावनात्मक प्रयास साधारण रहेंगे. प्रेम स्नेह व सामंजस्य बनाए रखें. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. परिवार सहयोगी रहेगा. निजी संबंधों में सुधार होगा. अतिउत्साह की स्थिति से बचें. विनय विवेक बनाए रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन पर ध्यान बढ़ाएं. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. बड़ों का सम्मान रखें. मनोबल ऊंचा होगा. जीवनशैली आकर्षक होगी. सूझबूझ बनाए रखें.

आज का उपाय: वेदों के रचियता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. वचन रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : पिस्ता के समान

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 12 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: लीगल मामलों में हलचल रहेगी, प्रबंधन पर ध्यान दें |
    आज 12 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: आर्थिक पक्ष को मजबूत रहेगा, विभिन्न मामलों में उछाल आएगा |
    आज 12 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: आर्थिक लाभ पर जोर होगा, लेन-देन में बेहतर रहेंगे |
    आज 12 अगस्त 2026 वृष राशिफल: नोखी कोशिश रखेंगे, स्वजनों का साथ विश्वास पाएंगे |
    MP Weather 12 August: पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का जोर बरकरार, इन जिलों में भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी |
    12 अगस्त को राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम? जानें आपके जिले में बारिश होगी या नहीं |
    आज 12 अगस्त 2026 मेष राशिफल: आर्थिक संतुलित बना रहेगा, अहंकार में आकर निर्णय न लें |
    जस्टिस वर्मा मामले में गठित समिति ने पूरी की जांच, लोकसभा में पेश होगी रिपोर्ट, हटने की प्रक्रिया पर बना सस्पेंस |
    EXCLUSIVE: नेताजी बोस के परपोते बनाएंगे नई पार्टी, Gen-Z प्रोटेस्ट का असर, हाल ही में छोड़ी थी TMC |
    Aaj ka Upay 12 August 2026: पितरों की शांति के लिए श्रावण अमावस्या पर ये उपाय करें
    Advertisement