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आज 12 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: ठगों से सावधानी बरतें, बड़बोलेपन से बचें

Aaj ka Kumbh Rashifal 12 August 2026, Aquarius Horoscope Today: घर में सहकार बना रहेगा. दाम्पत्य में प्रेम बना रहेगा. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. मेलजोल में रुचि रहेगी. रिश्तों में मजबूती रखेंगे. गरिमा गोपनीयता पर जोर देंगे. प्रेम स्नेह बढ़ेगा. भरोसा जीतेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे.

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aquarius horoscope
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सफलता का प्रतिफल साधारण रहेगा. आपसी भरोसा बनाए रखें. कार्यक्षेत्र में लापरवाही से बचें. करियर कारोबार में समय का ध्यान रखें. कार्य में अनुशासन बनाए रखें. व्यक्तिगत संबंधों को भुनाएंगे. तार्कि्रकता व फोकस बढ़ाएंगे. प्रबंधकीय प्रयासों में नियमितता बनाए रहेंगे. करियर व्यापार में कला-कौशल से काम लेंगे. पेशेवरों से करीबी बढ़ेगी. रिश्ते मजबूत होंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. विनम्रता बढ़ाएंगे. व्यावसायिक प्रयासों को बढ़ाएंगे. संकोच बढ़ा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यवसाय में मिश्रित परिणाम रहेंगे. उतावली से बचें. चर्चा संवाद में सजगता रखें. भ्रम पूर्ण प्रस्तावों में न आएं. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. सौदेबाजी में सावधानी रखें.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक कार्यों में निरंतरता बढ़ाएं. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. बजट के अनुरूप खर्च करें. कार्य पूर्ववत् परिणाम बनाए रखेंगे. ठगों से सावधानी बरतें. बड़बोली से बचें.

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प्रेम मैत्री- मित्रों के साथ सुखद पल बिताएंगे. घर में सहकार बना रहेगा. दाम्पत्य में प्रेम बना रहेगा. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. मेलजोल में रुचि रहेगी. रिश्तों में मजबूती रखेंगे. गरिमा गोपनीयता पर जोर देंगे. प्रेम स्नेह बढ़ेगा. भरोसा जीतेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही से बचें. साझा प्रयासों पर फोकस बढ़ेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. साहस से काम लेंगे. मनोबल बढ़ेगा. तेजी दिखाएं.

आज का उपाय: वेदों के रचियता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. सहकार रखें.

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शुभ अंक : 2, 3, 5 और 8

शुभ रंग : मोरपंख के समान

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