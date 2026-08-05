Surya Grahan 2026: 12 अगस्त को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, जानें तुला राशि पर कितना असर

साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगने वाला है. यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा और न ही इसका सूतक काल यहां मान्य होगा. यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि में लगेगा. हालांकि इस ग्रहण का बड़ा प्रभाव तुला राशि के जातकों पर भी दिखाई दे सकता है. खासतौर से रिश्ते-नातों और पेशेवर जीवन पर इसका बड़ा प्रभाव दिखाई दे सकता है. आइए जानते है कि तुला राशि जातकों के लिए आगामी सूर्य ग्रहण क्या संकेत दे रहा है.

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सूर्य ग्रहण के दौरान तुला राशि के लोगों के सामाजिक जीवन में बदलाव देखने को मिल सकता है. रिश्ते के मामलों में इसका विशेष ख्याल रखना होगा. कुछ रिश्ते धीरे-धीरे दूर हो सकते हैं. मनमुटाव बढ़ सकता है. लंबे समय के लिए रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं. रिश्तों में यह बदलाव आपके चिड़चिड़ेपन और धैर्य खोने की वजह से आएगा. इसलिए अपनी वाणी-व्यवहार पर संयम रखें. सोच-समझकर ही कुछ बोलें.

सच्चे सहयोगी की होगी पहचान

यह समय आपको रिश्तों को सही तरह समझने का नजरिया भी देगा. इस समय आपको यह समझ आने लगेगा कि कौन लोग आपके साथ ईमानदारी से खड़े हैं और कौन नहीं. कुछ रिश्ते आपके जीवन की वर्तमान दशा से मेल नहीं खाएंगे. ऐसे में आपको अपने आस-पास के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का नजरिया मिल सकता है.

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कार्य स्थिति बेहतर रहेगी

साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कामकाज के लिहाज से आपके लिए शुभ दिखाई दे रहा है. करियर में आगे बढ़ने के सुनहरे अवसर आपको मिल सकता है. जो लोग लंबे समय से रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, उन्हें जल्द ही कोई शुभ समाचार मिल सकता है. इसके अलावा, जो लोग नौकरी छोड़कर अपने स्टार्टअप पर विचार कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है. इस दौरान आपको मति भ्रम नहीं होगा. सही फैसले लेने में आसानी होगी.

निवेश में भी लाभ

निवेश के लिहाज से भी सूर्य ग्रहण आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है. जिन लोगों ने लंबे समय से कहीं निवेश किया हुआ है और वहां नुकसान हो रहा था तो अब स्थिति संवरने वाली है. आप बहुत जल्द नुकसान से उभरेंगे. नया निवेश करने वालों के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है. खासतौर से प्रॉपर्टी में निवेश करना उत्तम रहेगा. लेकिन पहले शुभचिंतकों की सलाह जरूर ले लें.

क्या उपाय करें?

इस समय उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. लक्ष्यों पर बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास करें. ग्रहण के बाद सफेद चीजों का दान करें और शुक्र देव के मंत्रों का जाप करें.

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