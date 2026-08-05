मजदूर की हत्या के बाद भड़की हिंसा, आरोपी के घर में आगजनी, पुलिस पर भी पथराव

बिहार के रोहतास जिले में एक मजदूर की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई. दिनारा थाना क्षेत्र के जोगिया गांव में हुई इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के घर पर हमला बोल दिया. लोगों ने घर में तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी, जिससे वहां खड़े तीन ट्रैक्टर, एक हार्वेस्टर और भूसा रखने वाली झोपड़ी जलकर राख हो गई. हालात बिगड़ने पर भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर भेजना पड़ा.

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पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान मिल्की मनिहारी गांव निवासी जनेश्वर चौधरी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह जोगिया गांव में अजीत तिवारी के यहां मजदूरी करने गया था. इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया.

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आरोप है कि विवाद बढ़ने पर अजीत तिवारी ने फायरिंग कर दी. गोली लगने से पहले एक कुत्ते की मौत हुई और इसके बाद जनेश्वर चौधरी गोली का शिकार हो गए. घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई. आरोप है कि वारदात के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया.

हत्या के बाद गांव में भड़की हिंसा

घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को घेर लिया और आग लगा दी. आग की चपेट में आकर तीन ट्रैक्टर, एक हार्वेस्टर और भूसा रखने की झोपड़ी जल गई. पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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सूचना मिलने पर बिक्रमगंज के एसडीपीओ सिंधु शेखर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की. हालांकि भीड़ का गुस्सा बढ़ता देख रोहतास के एसपी रौशन कुमार भी मौके पर पहुंचे. इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पथराव भी किया.

वहीं, आरोपी के परिजनों ने खुद को घर के एक कमरे में बंद कर लिया. पुलिस ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया. इसी बीच पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली, जहां से शराब की भारी मात्रा में खाली बोतलें भी बरामद होने की बात सामने आई है.

मुख्य आरोपी गिरफ्तार, शव की तलाश जारी

घटना के बाद पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है. रोहतास के एसपी रौशन कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी अजीत तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके अलावा दो अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

पुलिस की एक टीम नहर में फेंके गए जनेश्वर चौधरी के शव की तलाश में जुटी हुई है. अधिकारियों का कहना है कि शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.

फिलहाल, गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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