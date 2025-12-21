ओडिशा में पिकनिक पर जा रहीं दो बसें पलटीं, गंजाम में एक की मौत, गजपति में छह समेत 21 लोग घायल

ओडिशा के अलग-अलग जिलों में रविवार को पिकनिक मनाने जा रही दो बसों के पलटने से बड़ा हादसा हो गया. इन दो अलग-अलग दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कुल 21 लोग घायल हो गए. अधिकारियों के मुताबिक दोनों हादसे अलग-अलग स्थानों पर हुए, लेकिन दोनों ही बसों में सवार लोग पिकनिक के लिए जा रहे थे.

और पढ़ें

पहली घटना गंजाम जिले के जारदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरिहापथरा के पास हुई. यहां एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए.

यह भी पढ़ें: गंजाम में दलितों से हैवानियत, गो तस्करी के आरोप में पीटा... गंदा पानी पिलाया

गंजाम जिले में बस पलटी, एक की मौत

इस हादसे में श्रीराम नगर निवासी रत्ना बिसोई (45) की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य लोग घायल हो गए. बस में करीब 40 लोग सवार थे, जो सभी बरहामपुर के एक स्कूल के कर्मचारी बताए जा रहे हैं. ये सभी लोग चीकिटी के पास स्थित एक पिकनिक स्थल की ओर जा रहे थे.

हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य में मदद की. गंभीर रूप से घायल पांच लोगों को बरहामपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अन्य घायलों का इलाज पटरापुर अस्पताल में किया गया, जहां सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है.

Advertisement

गजपति जिले में दूसरा हादसा, छह लोग घायल

दूसरी घटना गजपति जिले के गराबंध थाना क्षेत्र के अंतर्गत बदामानसिंह इलाके में हुई. यहां भी पिकनिक पर जा रही एक बस सड़क पर पलट गई, जिससे कम से कम छह लोग घायल हो गए.

इस बस में कुल 15 लोग सवार थे, जो ढेंकानाल और खुर्दा जिलों से आए थे. यह बस महेंद्रगिरि की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में हादसे का शिकार हो गई.

इलाज के बाद सभी घायल डिस्चार्ज

पुलिस के अनुसार, गजपति जिले के इस हादसे में घायल सभी लोगों को परालाखेमुंडी स्थित एक अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था. प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

पुलिस दोनों हादसों के कारणों की जांच कर रही है। शुरुआती तौर पर सड़क की स्थिति और वाहन के नियंत्रण खोने की आशंका जताई जा रही है. लगातार हो रहे ऐसे हादसों ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

---- समाप्त ----