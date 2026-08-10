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11 अगस्त को मध्य प्रदेश के इन इलाकों में भारी वर्षा की चेतावनी, IMD की चेतावनी, क्या हो सकता है असर?

11 अगस्त को मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ समेत कई जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट है. बड़वानी, धार, रतलाम और अलीराजपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी...

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राजगढ़ जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए.(Photo:PTI)
राजगढ़ जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए.(Photo:PTI)

मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है और 11 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं और भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. भोपाल मौसम केंद्र के मुताबिक अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के मध्य, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां अधिक प्रभावी रहेंगी.

मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, रीवा, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, छतरपुर, टीकमगढ़, नीमच, मंदसौर, सागर, छिंदवाड़ा और पन्ना में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है.

इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

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11 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मानसून पर IMD का बड़ा अपडेट

IMD ने  राजगढ़, अलीराजपुर, रतलाम, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, मुरैना और श्योपुरकलां में कहीं-कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने क्या कहा?

भोपाल मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार, प्रदेश में मानसून ट्रफ सक्रिय है और वातावरण में पर्याप्त नमी बनी हुई है. इसके कारण अगले 24 घंटों में कई जिलों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है. उन्होंने विशेष रूप से भारी बारिश वाले जिलों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

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मानसून ट्रफ मध्य समुद्र तल पर अब बीकानेर, दतिया, उत्तर मध्य प्रदेश और उससे लगे क्षेत्रों के ऊपर बने निम्न दबाव के क्षेत्र केंद्र डाल्टनगंज, दीघा और वहां से दक्षित पूर्ण की ओर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक गुजरते हुए मध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई तक फैली हुई है. 

क्या हो सकता है असर?

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश वाले क्षेत्रों में निचले इलाकों और अंडरपास में जलभराव हो सकता है. नदी-नालों का जलस्तर बढ़ सकता है. वहीं, सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है. कच्चे मकानों और कमजोर संरचनाओं को नुकसान पहुंच सकता है. इसके अलावा  तेज हवा और बिजली गिरने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ने की संभावना है.

किसानों के लिए विशेष सलाह

किसानों को खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखने, बिजली कड़कने के दौरान खेतों में काम न करने और फसलों को जलभराव से बचाने की सलाह दी गई है. तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए कृषि उपकरण और भंडारित अनाज को सुरक्षित रखने को कहा गया है.

लोगों के लिए सावधानी

भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें

बिजली चमकने पर खुले स्थानों में न रहें

नदी-नालों और पुल-पुलियों से दूर रहें

जलभराव वाले रास्तों से गुजरने से बचें

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मौसम विभाग के ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें

फिलहाल 11 अगस्त को मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का प्रभाव बना रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की स्थिति बन सकती है.

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