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पहली बार भोपाल से पटना की सीधी फ्लाइट शुरू, रीवा-जबलपुर भी अब सीधे कोलकाता से जुड़े

Bhopal to Patna Flight: मध्य प्रदेश में भोपाल-रीवा, भोपाल-पटना, रीवा-कोलकाता और जबलपुर-कोलकाता की नई सीधी उड़ानें शुरू हो गई हैं. CM मोहन यादव ने भोपाल-शारजाह इंटरनेशनल फ्लाइट जल्द शुरू होने का ऐलान भी किया.

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भोपाल से पटना और रीवा पहुंचना हुआ आसान. (Photo: Representational)
भोपाल से पटना और रीवा पहुंचना हुआ आसान. (Photo: Representational)

मध्य प्रदेश में रविवार से चार नई सीधी हवाई सेवाएं शुरू हो गई हैं. भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने नई उड़ानों को हरी झंडी दिखाई.

नए शुरू किए गए रूट भोपाल को रीवा और पटना से जोड़ेंगे, साथ ही रीवा और जबलपुर को कोलकाता से जोड़ने वाली सीधी सेवाएं भी देंगे, जिससे कारोबार, पर्यटन और यात्रियों की सुविधा को बढ़ावा मिलेगा.

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नायडू ने कहा कि पूरे देश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में इस सेक्टर में ऐतिहासिक प्रगति हुई है.

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एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, नायडू ने कहा कि सरकार ने UDAN योजना बनाई और 90 एयरपोर्ट बनाए. हमारे विमानों की संख्या दोगुनी हो गई है और जनता को बहुत फायदा हुआ है. आज टियर-2 और टियर-3 शहर बदल गए हैं.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार UDAN योजना के तहत अगले दस सालों में 29 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी. उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट बनने से स्थानीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदल जाती है और देश में 1700 नए विमान आने की उम्मीद है.

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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दूसरे राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है और अब राजधानी भोपाल से कुछ ही घंटों में पटना पहुंचा जा सकता है. राज्य अब कोलकाता से भी सीधे जुड़ गया है.

केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस मौके पर यात्रियों को बोर्डिंग पास भी बांटे.

CM यादव ने कहा कि जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल और इंदौर में बड़े एयरपोर्ट ब्रिटिश काल में बने थे, जबकि खजुराहो एयरपोर्ट तब बना था जब जनता पार्टी सत्ता में आई थी.

मुख्यमंत्री ने कहा, "आज मध्य प्रदेश को तीन साल में 3 नए एयरपोर्ट मिले हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से राज्य में नए एयरपोर्ट बन रहे हैं." उन्होंने आगे कहा कि राज्य को पांच नए एयरपोर्ट के लिए मंजूरी मिल गई है और हर उड़ान पर लाखों रुपये की सब्सिडी दी जाती है.

उन्होंने बताया कि पिछले महीने इंदौर से अबू धाबी के लिए इंटरनेशनल उड़ान शुरू होने के बाद, दो महीने में भोपाल से शारजाह के लिए इंटरनेशनल सेवा शुरू होगी.

अब राज्य के लोगों को इंटरनेशनल उड़ानों के लिए दिल्ली और मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जो एयर एंबुलेंस की सुविधा दे रहा है. इसके तहत मरीजों को हवाई-पट्टी वाली जगहों पर प्लेन से और बाकी जगहों पर हेलीकॉप्टर से ले जाया जाएगा.

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MP के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने इसे विंध्य क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया, जहां कोयला, बिजली और धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री को ऐसी एविएशन पॉलिसी बनाने के लिए धन्यवाद दिया जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है.

डिप्टी सीएम ने कहा, "एयर कनेक्टिविटी के बिना व्यापार और पर्यटन फल-फूल नहीं सकते. आज, एयर कनेक्टिविटी कोई लग्ज़री नहीं बल्कि जरूरत बन गई है. एक सपना सच हो रहा है, और अब चप्पल पहनने वाले लोग भी हवाई जहाज में सफर कर सकेंगे."

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह और नागरिक उड्डयन) संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि इन उड़ानों का संचालन एलायंस एयर करेगी और राज्य सरकार 'मध्य प्रदेश नागरिक उड्डयन नीति-2025' के तहत आर्थिक मदद देगी.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर राउंड ट्रिप के लिए 10 लाख रुपये तक की 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' (VGF) देगी.

भोपाल-रीवा की सीधी उड़ान राज्य की राजधानी को विंध्य क्षेत्र से जोड़ती है, जबकि भोपाल-पटना सेवा मध्य प्रदेश को सीधे बिहार की राजधानी से जोड़ती है. इसके अलावा, रीवा-कोलकाता और जबलपुर-कोलकाता के नए रूट इन शहरों और पूर्वी भारत के बीच सीधा संपर्क बनाते हैं.

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