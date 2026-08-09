Low Water Pressure: 24 घंटे नल से आता है बूंद-बूंद टपकता पानी? प्लंबर बुलाने से पहले आजमाएं ये 2 तरीके, मिनटों में बढ़ जाएगा फ्लो

Low Water Pressure: बहुत से लोगों के घर में सुबह बहुत ही जल्दी-जल्दी काम किया जाता है. जहां एक तरफ बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना होता है, वहीं दूसरी ओर खुद भी ऑफिस जाने की तैयारी करनी होती है. ऐसे में अगर बाथरूम के नल या शॉवर में पानी ना आए तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है. कई घरों में देखने को मिलता है कि, सुबह-सुबह नहाने के लिए शॉवर खोला और पानी इतनी धीमी धार से आता है कि काम ही अटक जाता है. ऐसे स्थिति में अक्सर लोग सीधा प्लंबर को फोन घुमा देते हैं, जिसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं.

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अगर आपके घर के नल से भी पानी पहले के मुकाबले कम निकल रहा है तो हर बार सीधे प्लंबर को फोन घुमाने की जरूरत नहीं होती है. कई बार इसके पीछे असली वजह आपके घर की पानी की टंकी में छिपी होती है. टंकी में लंबे समय से जमा काई, मिट्टी और दूसरी गंदगी पानी के फ्लो पर असर डालती है. ऐसे में प्लंबर को फोन करने से पहले एक बार खुद कुछ घरेलू उपाय कर लेते चाहिए. कुछ आसान घरेलू तरीके अपनाकर नलों और शावर से आने वाले पानी का फ्लो बढ़ाया जा सकता है.

आखिर नल का पानी धीरे क्यों आने लगता है?

पानी की टंकी की सफाई लंबे समय तक न हो तो उसकी दीवारों और नीचे की सतह पर मिट्टी, काई, जंग या मिनरल्स की परत जम सकती है. यही गंदगी पानी के पाइप के रास्ते में भी पहुंच सकती है. इसका असर धीरे-धीरे नलों पर दिखाई देने लगता है. नल खोलने पर पानी आता तो है, लेकिन उसकी धार पहले जैसी तेज नहीं रहती. इसलिए कम प्रेशर की समस्या होने पर सिर्फ मोटर को चेक कराने के बजाय टंकी की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए.

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1. सफेद सिरका आएगा काम: टंकी में जमी परत को ढीला करना चाहते हैं तो उसमें आपकी मदद सफेद सिरका कर सकता है. इसके लिए सफेद सिरके और पानी को मिलाकर एक घोल तैयार करें. इस घोल को बनाने के लिए करीब एक हिस्सा सफेद सिरका और तीन हिस्से पानी लिया जा सकता है. अब टंकी की दीवारों पर जहां गंदगी या काई जमी है, वहां इस घोल की मदद से सफाई करें. जरूरत के हिसाब से ब्रश से रगड़कर जमी हुई परत हटाएं. सफेद सिरके में एसिडिक गुण होते है, जो कुछ तरह की जमी गंदगी और परत को ढीला करने में मदद कर सकती है.

2. जिद्दी गंदगी के लिए बेकिंग सोडा: अगर टंकी की दीवारों पर गंदगी आसानी से नहीं निकल रही है तो बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को टंकी के गंदे हिस्सों पर लगाएं और ब्रश से हल्के हाथों से साफ करें. सफाई पूरी होने के बाद टंकी को साफ पानी से अच्छी तरह धोना जरूरी है, ताकि बेकिंग सोडा या गंदगी के कण पानी में न रह जाएं.

सफाई से पहले इन बातों का रखें ध्यान

पानी की टंकी साफ करना है तो जल्दबाजी बिल्कुल न करें. सबसे पहले पानी की सप्लाई बंद कर दें. सफाई के दौरान हाथों की स्किन पर बुरा असर ना पड़े इसके लिए दस्ताने पहनना बेहतर रहेगा. टंकी की सफाई के लिए बहुत तेज केमिकल का इस्तेमाल करने से बचें. सफाई के बाद टंकी को अच्छी तरह पानी से धोना सबसे जरूरी है, ताकि किसी भी तरह का क्लीनिंग एजेंट पानी में न रह जाए.

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हर बार कम प्रेशर का मतलब गंदी टंकी नहीं

अगर टंकी साफ करने के बाद भी नल से पानी बहुत धीमा आ रहा है, तो परेशानी सिर्फ टंकी की नहीं हो सकती. पाइप में ब्लॉकेज, नल के अंदर गंदगी, वाल्व की समस्या या पानी की सप्लाई का दबाव भी इसकी वजह हो सकता है.

इसलिए घरेलू सफाई के बाद भी समस्या बनी रहे या पानी का फ्लो अचानक बहुत कम हो जाए, तो पाइपलाइन और दूसरे पार्ट्स की चेकिंग किसी प्लंबर से करवाना सही रहता है. छोटी-सी बात का ध्यान रखें तो कम पानी के प्रेशर की परेशानी को समय रहते समझा जा सकता है. टंकी की नियमित सफाई से गंदगी जमा होने से भी बचाया जा सकता है और घर के पानी की सप्लाई को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

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