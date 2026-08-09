IND VS SL: सरफराज खान की अचानक हुई टीम इंडिया में एंट्री, श्रीलंका के खिलाफ दमखम दिखाने का मौका

श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू हो रही दो टेस्ट मैचों की सीरीज से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट टीम में एक बड़ा बदलाव हुआ है. चोटिल युवा बल्लेबाज साईं सुदर्शन टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. साईं सुदर्शन की जगह सरफराज खान को स्क्वॉड में शामिल किया गया है. बीसीसीआई ने साई सुदर्शन के रिप्लेसमेंट के रूप में सरफराज खान के नाम का एलान कर दिया है.
साईं सुदर्शन दाएं पैर के अंगूठे में स्ट्रेस रिएक्शन से जूझ रहे हैं. वह पिछले कुछ समय से बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में अपनी रिकवरी पर काम कर रहे थे. हालांकि उनकी सेहत में काफी सुधार हुआ है.
लेकिन बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने कोई जोखिम न लेते हुए उन्हें आराम देने और अपनी निगरानी में रखने का फैसला किया है. इसी वजह से वह श्रीलंका दौरे का हिस्सा नहीं बन पाएंगे.
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Sai Sudharsan ruled out of the #SLvIND Test series; Sarfaraz Khan named replacement.
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कोलंबो में टीम से जुड़ेंगे सरफराज
चयन समिति ने सुदर्शन के विकल्प के तौर पर मुंबई के सरफराज खान पर भरोसा जताया है. सरफराज बहुत जल्द कोलंबो पहुंचकर भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे. जहां से पूरी टीम पहले टेस्ट मैच के लिए गॉल के लिए रवाना होगी.
खुद को साबित करने का मौका
सरफराज़ खान के पास फिर से खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका है. उन्होंने फरवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था और अपने पहले ही मैच की दोनों पारियों में फिफ्टी ठोकी थी. अब तक खेले 6 टेस्ट मैचों में सरफराज ने 37.10 की औसत से 371 रन बनाए हैं, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं.
1⃣5⃣0⃣ up in the chase!#TeamIndia need 57 more runs to win— BCCI (@BCCI) August 9, 2026
A fine partnership between Rishabh Pant (27*) & Dhruv Jurel (17) comes to an end.
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15 अगस्त से गॉल में पहला मुकाबला
शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलने जा रही है. सीरीज़ का पहला मुकाबला 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा. पहले प्रैक्टिस मैच को भारत ने जीतकर दौरे का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया था.
अपडेटेड भारतीय टेस्ट टीम
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी, सरफराज़ खान.