scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'भक्ति में शक्ति है, थकान नहीं होती', लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर पैदल कांवड़ यात्रा कर रहे भक्त

सहारनपुर से गुजर रही कांवड़ यात्रा में इस बार लड्डू गोपाल जी की अनोखी कांवड़ लोगों का ध्यान खींच रही है. हरिद्वार से गंगाजल लेकर यमुनानगर जा रहे भक्तों ने ठाकुर जी को कांवड़ में विराजमान किया है. गंगा स्नान कराने के बाद उन्हें वॉकर में साथ लेकर परिवार पैदल सफर कर रहा है. राहगीर भी इस अनोखे स्वरूप को देखकर रुक रहे हैं.

Advertisement
X
लड्डू गोपाल वाले परिवार की अनोखी भक्ति.(Photo: Ramesh Kumar/ITG)
लड्डू गोपाल वाले परिवार की अनोखी भक्ति.(Photo: Ramesh Kumar/ITG)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से होकर गुजर रही कांवड़ यात्रा में भक्ति का एक अनोखा रूप देखने को मिल रहा है. यहां लड्डू गोपाल जी की कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. हरिद्वार से यमुनानगर की ओर जा रहे कांवड़ियों ने भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप ठाकुर जी को अपनी कांवड़ में विराजमान किया है.

भक्तों ने हरिद्वार में लड्डू गोपाल जी को गंगा स्नान कराया. इसके बाद उन्हें वॉकर में बिठाकर अपने साथ यात्रा पर लेकर निकल पड़े. परिवार के सदस्य पैदल चल रहे हैं और साथ में गंगाजल भी ले जा रहे हैं, जिसे यमुनानगर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: ₹2.70 लाख के नोटों से सजी अनोखी कांवड़! सहारनपुर में देखने के लिए उमड़ी भीड़, UP पुलिस बनी सुरक्षा कवच

सम्बंधित ख़बरें

कांवड़िये की मदद करने तुरंत पहुंची पुलिस. (Photo: ITG)
बेहोश होकर गिरा कांवड़िया, पुलिस ने छाती रगड़ी, फिर पहुंचाया अस्पताल
विधायक ने की कांवड़ियों की सेवा. (Photo: Screengrab)
कांवड़ियों के बीच पहुंचे BJP विधायक, पैर दबाए... मसाज की, Video
saharanpur kanwar yatra note
कांवड़ पर लगे लाखों के नोट, सुरक्षा में जुटी UP पुलिस!
Love मैरिज के बाद हादसे ने छीना जीवनसाथी.(Photo:ITG)
'अगले जन्म में फिर मिले आपका साथ...', रजनी की कांवड़ देख भावुक हुए लोग
यूपी में एंट्री के बाद पुलिस का पहरा.(Photo: Rahul Kumar/ITG)
₹2.70 लाख की कांवड़ लेकर चले शिवभक्त, सुरक्षा में साथ-साथ चल रहे जवान

कांवड़ मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों और दूसरे श्रद्धालुओं के बीच भी यह कांवड़ चर्चा का विषय बनी हुई है. आमतौर पर कांवड़ में गंगाजल लेकर जाने वाले शिवभक्त नजर आते हैं, लेकिन यहां ठाकुर जी को साथ लेकर चलने का यह तरीका लोगों के लिए खास आकर्षण बना हुआ है.

सोशल मीडिया से मिली प्रेरणा, बोले- भक्ति में शक्ति है

Advertisement

कांवड़िया दिनेश कुमार ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर लड्डू गोपाल जी की कांवड़ देखी थी. इसे देखने के बाद उनके मन में भी ठाकुर जी को कांवड़ के साथ ले जाने की इच्छा हुई. इसके बाद उन्होंने लड्डू गोपाल जी को हरिद्वार ले जाकर गंगा स्नान कराया और अब उन्हें अपने साथ यमुनानगर लेकर जा रहे हैं.

दिनेश के मुताबिक, गंगाजल भी साथ ले जाया जा रहा है, जिसे यमुनानगर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाएगा. उन्होंने बताया कि वह पहले कभी पैदल नहीं चलते थे, लेकिन इस यात्रा में लगातार पैदल चलने के बावजूद उन्हें थकान महसूस नहीं हो रही है. उनका कहना है कि यह सब भक्ति की शक्ति का असर है.

सहारनपुर

दिनेश ने बताया कि उनके लिए यह यात्रा सिर्फ गंगाजल ले जाने तक सीमित नहीं है. ठाकुर जी को साथ लेकर चलने से उन्हें अलग तरह का आध्यात्मिक अनुभव हो रहा है. इसी आस्था के साथ वह परिवार और अन्य श्रद्धालुओं के बीच पैदल आगे बढ़ रहे हैं.

घर के 9 लड्डू गोपाल, जहां जाते हैं साथ ले जाते हैं

कांवड़िया रवि कुमार ने बताया कि उनके घर में 9 लड्डू गोपाल जी हैं और परिवार जहां भी जाता है, उन्हें अपने साथ लेकर जाता है. इस बार उनके मन में इच्छा हुई कि एक लड्डू गोपाल जी को हरिद्वार ले जाया जाए, वहां गंगा स्नान कराया जाए और फिर कांवड़ के साथ घर वापस लाया जाए.

Advertisement

रवि ने बताया कि सोशल मीडिया पर लड्डू गोपाल जी की कांवड़ का चलन देखने के बाद उनका भी मन बना. उन्होंने ठाकुर जी को हरिद्वार में स्नान कराया और अब उनके साथ यमुनानगर की यात्रा कर रहे हैं. रवि के साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी इस सफर में शामिल हैं, हालांकि बच्चे और पत्नी कुछ आगे चल रहे हैं.

रवि का कहना है कि वे लड्डू गोपाल जी को परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं. पहले वह किराए के मकान में रहते थे, लेकिन अब उनका अपना घर बन गया है. घर में लड्डू गोपाल जी को स्थापित करने के बाद उनकी आस्था और भी गहरी हुई है. अब परिवार जहां भी जाता है, ठाकुर जी को साथ ले जाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है.

सहारनपुर

'लड्डू गोपाल जी ने भी कांवड़ उठा रखी है'

रवि कुमार ने बताया कि उनके पास 21 नंबर के कान्हा जी हैं और उन्हें इस यात्रा में साथ लेकर चलना उन्हें बेहद अच्छा लग रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है जैसे लड्डू गोपाल जी ने भी कांवड़ उठा रखी हो. हरिद्वार में उन्हें स्नान कराने के बाद अब परिवार पूरे उत्साह के साथ यमुनानगर की ओर बढ़ रहा है.

Advertisement

कांवड़ यात्रा के दौरान लड्डू गोपाल जी को वॉकर में लेकर चलने का यह दृश्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. रास्ते से गुजरने वाले श्रद्धालु और राहगीर रुककर इस अनोखी कांवड़ को देख रहे हैं. परिवार के लिए यह यात्रा आस्था, परंपरा और ठाकुर जी के प्रति लगाव का संगम बनी हुई है.

हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद अब लड्डू गोपाल जी परिवार के साथ पैदल यमुनानगर की यात्रा कर रहे हैं. वहां पहुंचकर गंगाजल भगवान शिव को अर्पित किया जाएगा. भक्तों का कहना है कि इस यात्रा से उन्हें मन की शांति मिल रही है और ठाकुर जी को साथ लेकर चलना उनके लिए बेहद सुखद अनुभव है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    'राजनीति के लिए माहौल न बिगाड़ें', ममता बनर्जी पर हमले के आरोपों पर बोले CM शुभेंदु |
    'सलमान खान फॉलोज', रवि किशन की बेटी रीवा से मिले भाईजान, वायरल हुआ फैन मोमेंट |
    'सपा ने हर जिले में एक माफिया पाल दिया था', बोले सीएम योगी; Video |
    Haridwar में डाक कांवड़ का अंतिम दौर शुरू, 11 अगस्त को होगा जलाभिषेक |
    IND VS SL: सरफराज खान की अचानक हुई टीम इंडिया में एंट्री, श्रीलंका के खिलाफ दमखम दिखाने का मौका |
    Low Water Pressure: 24 घंटे नल से आता है बूंद-बूंद टपकता पानी? प्लंबर बुलाने से पहले आजमाएं ये 2 तरीके, मिनटों में बढ़ जाएगा फ्लो |
    NEET पेपर लीक विरोध प्रदर्शन पर विवादित टिप्पणी, राइट विंग कमेंटेटर टीजी मोहनदास हिरासत में |
    PAK-सऊदी-तुर्किए डिफेंस डील का मकसद क्या? इस्लामाबाद ने दी सफाई |
    संसद में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर क्या मचेगा बवाल? देखें दंगल |
    Strait of Hormuz पर Iran की, America को सख्त चेतावनी! मुआवजा मिलने तक, नहीं खुलेगा होर्मुज
    Advertisement