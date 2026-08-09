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'सलमान खान फॉलोज', रवि किशन की बेटी रीवा से मिले भाईजान, वायरल हुआ फैन मोमेंट

एक्टर और सांसद रवि किशन की बेटी रीवा किशन के लिए बीती रात बेहद खास रही. रियलिटी शो 'अलायंस' के फिनाले के बाद आयोजित सक्सेस पार्टी में रीवा की मुलाकात बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान से हुई.

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सलमान के साथ रीवा (Photo: Instagram/itsrivakishan)
सलमान के साथ रीवा (Photo: Instagram/itsrivakishan)

एक्ट्रेस और मॉडल रीवा किशन हाल ही में रियलिटी शो 'अलायंस' में नजर आई थीं. शो का फिनाले खत्म होने के बाद इसकी सफलता का जश्न मनाने के लिए सोहेल खान के घर एक शानदार पार्टी रखी गई थी. इस पार्टी में शो की पूरी स्टारकास्ट के अलावा बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियों ने शिरकत की. लेकिन पूरी महफिल का ध्यान तब खींचा जब सुपरस्टार सलमान खान वहां पहुंचे. 

दरअसल, 'अलायंस' शो के फिनाले के बाद सोहेल खान ने अपने घर पर एक ग्रैंड सक्सेस पार्टी होस्ट की थी. इस जश्न में इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे पहुंचे थे. सलमान खान के आते ही पार्टी का माहौल और भी खुशनुमा हो गया. रीवा किशन भी इस जश्न का हिस्सा थीं और जैसे ही उन्हें सलमान खान से मिलने का मौका मिला, उन्होंने इस पल को तस्वीरों में कैद करने में जरा भी देर नहीं लगाई.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



रीवा ने लिखी दिल की बात
सलमान खान के साथ अपनी इन खास तस्वीरों को रीवा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है. तस्वीरों को शेयर करते हुए रीवा ने बेहद खूबसूरत कैप्शन लिखा. उन्होंने लिखा, 'इन तस्वीरों के लिए किसी कैप्शन की जरूरत नहीं है, यह तो बस दिल से जुड़ी बात है. मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि यह मेरे लिए बेहद यादगार रात रही.' रीवा के चेहरे की खुशी साफ बयां कर रही थी कि सलमान से मिलना उनके लिए कितना मायने रखता है.

फैंस ने किए मजेदार कमेंट्स
रीवा किशन की यह तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गई हैं. फैंस और इंटरनेट यूजर्स इन तस्वीरों पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और रीवा के लिए इसे एक परफेक्ट 'फैन मोमेंट' बता रहे हैं. तस्वीरों पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने रीवा के पिता रवि किशन के डायलॉग का मजाक बनाते हुए लिखा, 'सलमान खान फॉलोज.' 

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वहीं कुछ फैंस इस मुलाकात के बाद यह कयास भी लगाने लगे हैं कि क्या रीवा आने वाले दिनों में रियलिटी शो 'बिग बॉस' में नजर आने वाली हैं.

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