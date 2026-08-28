scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा नेपाल की तबाही का मंजर, बह गए पुल, उजड़ गए घर

30 से ज्यादा सैटेलाइट तस्वीरों में नेपाल की तबाही की तस्वीरें कैद हैं. बाढ़ से पहले और बाद की इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कहां पुल बह गए, कहां घर मलबे में दब गए और किन पनबिजली परियोजनाओं पर खासा असर पड़ा है.

Advertisement
X
इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) टीम ने बाढ़ से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं.(Photo-ITG)
इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) टीम ने बाढ़ से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं.(Photo-ITG)

नेपाल में आई बाढ़ ने कई इलाकों का पूरा नक्शा बदल दिया. नदियों के तेज बहाव ने पुलों, सड़कों, घरों और पनबिजली परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया है. अब 30 से ज्यादा सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से इस तबाही की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो जमीन पर हुए नुकसान का अंदाजा देती है.

इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) टीम ने बाढ़ से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरों की तुलना की.

इसके लिए Vantor और Planet Labs PBC की तस्वीरों के साथ सरकारी आंकड़ों को भी देखा गया. तस्वीरों में भोटे कोशी-त्रिशूली नदी कॉरिडोर में बड़े पैमाने पर तबाही की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Nepal PM Shah's cabinet to donate month's salary to disaster relief fund
तबाही के बाद नेपाल PM समेत पूरी कैबिनेट रिलीफ फंड में देगी एक महीने की सैलरी
चीन में ग्लेशियर टूटने से बनी झील ओवरफ्लो हो गई है, जिससे सीमा से सटे नेपाल पर संकट गहराया है. (Photo-X)
नेपाल में तबाही के बीच चीन में फूटी नई 'ग्लेशियर' आफत
Government issues latest update s Jaishankar
नेपाल बाढ़ में 320 भारतीय लापता, 400 चीन में फंसे.. सरकार ने दिया लेटेस्ट अपडेट
नेपाल का त्रिशूली गांव कीचड-मलबे के ढेर में हुआ तब्दील, देखें ग्राउंड रिपोर्ट
नेपाल में दूसरी बाढ़ का क्यों खतरा, जिसकी वजह से रोका गया रेस्क्यू, देखें

16 पुलों की तस्वीरों ने दिखाई बाढ़ की त्रासदी

विश्लेषण में 16 पुलों पर बाढ़ का खासा प्रभाव देखने को मिसा. स्याब्रुबेसी के आसपास तीन पुल पूरी तरह बह गए, जबकि बिदुर के आसपास आठ और बेत्रावती बाजार के पास दो पुलों को नुकसान पहुंचा. तीन अन्य क्रॉसिंग में भी नुकसान के संकेत मिले.

Nepal Flood Damage

सरकार के मुताबिक, नुकसान इससे भी ज्यादा बड़ा है. सड़क विभाग के प्रमुख बिजय जैशी ने बताया कि 41 पुल और करीब 42 किलोमीटर सड़कें प्रभावित हुई हैं.

Advertisement

Nepal Flood Damage

नेपाल के शुरुआती आकलन में कुल बुनियादी ढांचे का नुकसान करीब 200 अरब नेपाली रुपये बताया गया है.

पावर प्रोजेक्ट भी बाढ़ की चपेट में

त्रिशूली नदी का इलाका नेपाल के लिए बिजली के लिहाज से बेहद अहम है. सैटेलाइट मैपिंग में इस कॉरिडोर की सात बड़ी पनबिजली परियोजनाएं सामने आईं. इनमें 111 मेगावाट की रसुवागढ़ी परियोजना भी शामिल है. इन तस्वीरों में प्लांट के आसपास का बड़ा हिस्सा मलबे और बाढ़ के निशान से ढका हुआ नजर आया.Nepal Flood Damage

यह भी पढ़ें: नेपाल में तबाही के बीच चीन में फूटी नई आफत, ग्लेशियर से बनी झील टूटने का खतरा, रोकना पड़ा रेस्क्यू

नेपाल विद्युत प्राधिकरण के मुताबिक, बाढ़ से 11 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट और एक सोलर प्लांट प्रभावित हुए हैं। इनसे कुल 431.1 मेगावाट बिजली राष्ट्रीय ग्रिड से बाहर हो गई. ये तबाही सिर्फ पुल और बिजली परियोजनाओं तक सीमित नहीं रही. स्याब्रुबेसी में नदी किनारे मौजूद 192 संरचनाओं में से 114 के क्षतिग्रस्त या बह जाने के संकेत मिले. कई जगहों पर जहां पहले घरों की कतार थी, वहां अब नदी और मलबे का फैलाव नजर आ रहा है.

और खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है. चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने ऊपर की ओर बनी एक नई बैरियर झील के टूटने की आशंका जताई है. पानी बढ़ने के साथ खतरा भी बढ़ रहा है, जिससे आने वाले दिनों में नेपाल के लिए एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    रक्षाबंधन पर राधिका अंबानी का अनोखा अंदाज! शेफ विकास खन्ना को बांधी खास जलेबी वाली राखी, PHOTOS |
    दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में 21 साल के छात्र की मौत, कमरे में फंदे से लटका मिला शव |
    बांका में 5 दिन से लापता युवक की लाश कुएं से बरामद, परिजनों ने 3 युवकों पर लगाया हत्या का आरोप |
    मोहन भागवत के न्यूयॉर्क इवेंट पर अमेरिका से भारत तक क्यों बवाल? देखें हल्ला बोल |
    'इसे रिलीज की मंजूरी कैसे मिली', बोले BJP के पूर्व नेता अन्नामलाई, टॉक्सिक पर उठाया सवाल |
    2.75 लाख के लिए दोस्त बना कातिल, चूड़ियां-चप्पल रखकर प्रेम प्रसंग का रचा ड्रामा, ऐसे खुला शकील हत्याकांड का राज |
    पुणे: Cipla Pharma का लाइसेंस कैंसल, आदेश के बावजूद बाजार से नहीं हटाई थी टैबलेट्स |
    कश्मीरी पंडितों को फिर धमकी, आतंकी संगठन बोला- खूनी खेल खेलना चाहते हैं तो यही सही |
    देश की अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार के दावों में कितना दम? देखें दंगल |
    Maharashtrian Batata Rassa Recipe: रोज की आलू सब्जी से हो गए बोर? ट्राई करें महाराष्ट्रीयन स्टाइल मसालेदार बटाटा रस्सा
    Advertisement