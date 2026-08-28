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'पहले खुद को शिक्षित करें...', अनाया बांगड़ का मारिजाने कैप पर करारा पलटवार, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के फैसले पर जताई थी आपत्ति

फिलहाल अनाया बांगड़ का ध्यान बहस से ज्यादा मैदान पर लौटने और प्रदर्शन के जरिए अपनी पहचान बनाने पर है. अनाया का कहना है कि उन्हें किसी की पहचान या इतिहास के आधार पर टीम में जगह नहीं चाहिए, बल्कि वह शानदार प्रदर्शन के दम पर यह मौका हासिल करना चाहती हैं.

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अनाया बांगड़ ने मारिजाने कैप को दिया जवाब (Photo: Reuters/Instagram@anayabangar)
अनाया बांगड़ ने मारिजाने कैप को दिया जवाब (Photo: Reuters/Instagram@anayabangar)

मैदान पर वापसी की तैयारी कर रहीं अनाया बांगड़ ने साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर मारिजाने कैप पर तीखा पलटवार किया है. कैप ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) की ओर से अनाया को महिला क्रिकेट में वापसी का रास्ता दिए जाने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी. अब लड़के से लड़की बनीं अनाया ने कहा है कि इस मुद्दे पर सवाल उठाने वालों को पहले इसकी पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए.

कैप ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के फैसले को 'बिल्कुल हास्यास्पद' बताते हुए कहा था कि महिला क्रिकेट में ऐसा नहीं होना चाहिए. अनाया ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कैप की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी और अपनी पात्रता की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से बताया. मारिजाने कैप की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर अनाया ने साफ शब्दों में कहा कि विरोध करने वालों को पहले इस विषय को समझने की कोशिश करनी चाहिए.

उन्होंने कहा, 'जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, उन्हें इस विषय पर खुद को शिक्षित करना चाहिए. मैंने जरूरी जानकारी पहले ही उपलब्ध करा दी है कि मुझे कोई अनुचित फायदा नहीं है और मैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के दिशा-निर्देशों का पालन कर रही हूं.' अनाया ने कहा कि अगर किसी की व्यक्तिगत राय इसके बावजूद अलग है, तो उन्हें इस विषय पर और जानकारी हासिल करनी चाहिए. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की मंजूरी मिलने के बाद अनाया के लिए क्रिकेट में वापसी का रास्ता खुल गया है, लेकिन उन्हें सीधे किसी पेशेवर टीम में जगह नहीं मिली है.

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फिलहाल वह ऑस्ट्रेलिया के किसी भी राज्य या क्षेत्र में प्रीमियर क्रिकेट खेल सकती हैं. इसके लिए वह कुछ स्थानीय क्लबों के संपर्क में हैं और जल्द ही अपने लिए सही टीम चुनने की तैयारी कर रही हैं. उनका बड़ा लक्ष्य विमेंस बिग बैश लीग (WBBL) तक पहुंचना है. हालांकि वहां जगह बनाने के लिए उन्हें पहले क्लब क्रिकेट में प्रदर्शन करके खुद को साबित करना होगा.
यह भी पढ़ें: ‘ये बिल्कुल बेतुका है’, अनाया बांगड़ को क्रिकेट की इजाजत पर भड़कीं दक्षिण अफ्रीकी स्टार मरिजाने कैप

अनाया बांगड़ ने अपने सफर के बारे में बात करते हुए कहा कि वह लंबे समय तक सर्वाइवल मोड में थीं. अब वह धीरे-धीरे उस दौर में हुई घटनाओं को समझने और अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करने की स्थिति में हैं. उन्होंने कहा कि आगे का सफर छोटे-छोटे कदमों से शुरू होगा.

अनाया बांगड़ ने यह भी स्पष्ट किया कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का निर्णय कोई सामान्य या अनौपचारिक प्रक्रिया नहीं था. उनके मामले में बोर्ड ने कई पहलुओं की समीक्षा की. उनके मुताबिक इसमें उनकी मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री, हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन रिपोर्ट, क्रिकेटिंग बैकग्राउंड, मैच फुटेज और मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट से जुड़ा वैज्ञानिक एवं एथलेटिक प्रदर्शन संबंधी कार्य शामिल थे. अनाया ने बताया कि जुलाई में हुए उनके सबसे हालिया ब्लड टेस्ट में कुल टेस्टोस्टेरोन स्तर 0.6 नैनोमोल प्रति लीटर था.

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अनाया बांगड़ की एलीट क्रिकेट में वापसी की पात्रता मार्च 2027 से लागू होने वाली नीति संबंधी शर्तों पर निर्भर है. तब तक वह कम्युनिटी या प्रीमियर क्रिकेट में खेल सकती हैं. इसका सीधा मतलब है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की मंजूरी को डब्ल्यूबीबीएल कॉन्ट्रैक्ट या टीम में चयन नहीं माना जा सकता. अनाया को अभी फिटनेस हासिल करनी है, क्लब क्रिकेट में प्रदर्शन करना है और फिर उच्च स्तर पर चयन के लिए खुद को साबित करना है.

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