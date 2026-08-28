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चोरी के लिए ठेकेदार बना, 26 मजदूर लगाए, रातभर सड़क खुदवाई और काट डाला BSNL का तार

मुंगेर में बीएसएनएल के अंडरग्राउंड तार चोरी करने की कथित साजिश का पुलिस ने खुलासा किया है. आरोप है कि अररिया का ठेकेदार बनकर आए एक व्यक्ति ने 26 मजदूरों से रातभर सड़क खुदवाई और करीब एक किलोमीटर तक तार काट लिया. पुलिस ने छह मजदूरों को गिरफ्तार कर तार, कुदाल, गैता, बाइक, स्कूटी और ई-रिक्शा बरामद किया है.

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ठेकेदार समेत तीन आरोपी गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
ठेकेदार समेत तीन आरोपी गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)

बिहार के मुंगेर में बीएसएनएल के अंडरग्राउंड तार काटकर चोरी करने की कथित साजिश का मामला सामने आया है. आरोप है कि अररिया का ठेकेदार बनकर आए एक व्यक्ति ने शहर में 26 मजदूरों को सड़क खोदने के काम में लगाया. मजदूरों ने रातभर सड़क की खुदाई की और इस दौरान करीब एक किलोमीटर तक जमीन के नीचे बिछे बीएसएनएल के तार को काट दिया.  मामले का खुलासा गुरुवार की देर रात हुआ, जब कोतवाली थाना क्षेत्र में अशोक स्तंभ चौक के पास सड़क किनारे कुछ लोग संदिग्ध तरीके से खुदाई करते दिखाई दिए. रात के अंधेरे में कुदाल और गैता से सड़क खोदते लोगों को देखकर आसपास के लोगों को शक हुआ. लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी.

सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की और जांच शुरू की. पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी करीब एक किलोमीटर तक अंडरग्राउंड तार काट चुके थे. पुलिस को देखते ही कथित संवेदक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मौके से छह लोगों को गिरफ्तार किया. घटनास्थल से करीब 20 से 25 कुदाल और गैता समेत खुदाई में इस्तेमाल होने वाला अन्य सामान बरामद किया गया. इसके अलावा एक स्कूटी, पल्सर बाइक और एक ई-रिक्शा भी पुलिस ने जब्त किया है. बड़ी संख्या में बीएसएनएल के केबल तार भी बरामद किए गए हैं.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपियों में कुछ लोग पहले गैस पाइपलाइन बिछाने के काम से जुड़े हुए थे. इसी दौरान उन्हें शहर के अलग-अलग हिस्सों में जमीन के नीचे बिछे टेलीफोन तारों की जगह और उनकी गहराई की जानकारी हुई थी. पुलिस को आशंका है कि इसी जानकारी का इस्तेमाल अंडरग्राउंड टेलीफोन तारों को खोजने और उन्हें काटकर चोरी करने के लिए किया जा रहा था.

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रातभर सड़क खुदवाकर काट डाला BSNL की तार

गिरफ्तार आरोपियों में मुंगेर के लालदरवाजा निवासी सदानंद यादव के अलावा अररिया जिले के मो. कयुम, मो. नजीमुद्दीन, मो. आफताब, मो. आदिल और मो. रकीब जोमिनदर शामिल हैं. वहीं मो. उमर तारण और मो. मोकिद मो. मोसिम फरार बताए गए हैं. पुलिस अब फरार आरोपियों और कथित संवेदक की तलाश में छापेमारी कर रही है. मामले में सामने आया है कि कथित संवेदक ने खुद को अररिया का ठेकेदार बताया था. इसके बाद मजदूरों को सड़क की खुदाई के काम में लगाया गया. रात के समय सड़क खोदे जाने से आसपास के लोगों को संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी. पुलिस के पहुंचने के बाद कथित संवेदक मौके से भाग निकला.

मुंगेर के एसपी सैयद इमरान मसूद ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अशोक स्तंभ चौक के पास सड़क किनारे खुदाई का काम किया जा रहा है और सड़क खोदकर केबल निकाला जा रहा है. सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस ने मौके पर छापेमारी की. वहां छह लोगों को गिरफ्तार किया गया. उनके पास से खुदाई में इस्तेमाल होने वाले सामान बरामद किए गए हैं. एसपी ने बताया कि पुलिस के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फरार आरोपियों और कथित संवेदक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. इस पूरे मामले में आसपास के लोगों की सतर्कता के बाद पुलिस मौके तक पहुंच सकी. रात के अंधेरे में सड़क किनारे बड़ी संख्या में लोगों को कुदाल और गैता से खुदाई करते देखकर स्थानीय लोगों को शक हुआ था.

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तारों की जगह और गहराई जानते थे आरोपी

पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान अंडरग्राउंड बीएसएनएल केबल काटे जाने की बात सामने आई. मौके से खुदाई के उपकरणों के साथ बड़ी संख्या में केबल तार बरामद किए गए हैं. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए छह आरोपियों से पूछताछ कर रही है. साथ ही फरार आरोपियों और कथित संवेदक की तलाश की जा रही है. पुलिस की आगे की कार्रवाई के बाद इस मामले में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है.
 

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