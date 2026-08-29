How to Get Rid of Ants: बारिश में घर की ये चीजें चींटियों और दीमकों को करती हैं आकर्षित, गंध सूंघते ही खिंची चली आती हैं अंदर

बारिश और मॉनसून में वातावरण में नमी का स्तर काफी बढ़ जाता है. इस मौसम में अक्सर देखा जाता है कि घरों में अचानक काली-लाल चींटियां और उड़ने वाले दीमक, तिलचट्टे और तरह-तरह के कीड़े झुंड के झुंड बनाकर दाखिल होने लगते हैं. कई बार हम समझ नहीं पाते कि अचानक इतने सारे कीड़े कहां से आ गए लेकिन सच यह है कि हमारे घर के अंदर रखी कुछ खास चीजें और नमी की गंध ही इन कीड़ों को सीधे दावत देती हैं.

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दीमक और चींटियां नमी, सेल्यूलोज और मीठी या सड़ी हुई चीजों की गंध बहुत तेजी से सूंघ लेते हैं और सीधे आपके घर का रुख कर लेते हैं. आइए जानते हैं कि घर में रखी कौन सी चीजें दीमक और चींटियों को आकर्षित करती हैं और इनसे अपने घर को कैसे सुरक्षित रखें.

बारिश में दीमक और चींटियों को आकर्षित करने वाली 5 मुख्य चीजें

गीला या सीलन वाला लकड़ी का सामान: बारिश के दिनों में अगर घर की दीवारों में सीलन है और उसके संपर्क में लकड़ी के कबाड़, दरवाजे या फर्नीचर रखे हैं तो उसकी सोंधी नमी दीमक के लिए सबसे पसंदीदा खाना बन जाती है.

कार्डबोर्ड के डिब्बे और पुराना कागज: स्टोर रूम में रखे गत्ते के डिब्बे, पुरानी किताबें या अखबार में सेल्यूलोज भरपूर मात्रा में होता है. नमी पाते ही इनमें से एक खास गंध निकलती है, जिसे सूंघकर दीमक और चींटियां अपना घोंसला बना लेती हैं.

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गमलों में जमा अत्यधिक पानी और सूखी पत्तियां: बालकनी या घर के अंदर रखे पौधों के गमलों में अगर पानी रुक रहा है या सूखी पत्तियां सड़ रही हैं, तो उसकी सड़ी हुई गंध उड़ने वाले दीमक और चींटियों को तुरंत आकर्षित करती है.

खुले में रखी मीठी चीजें और सिंक में जूठे बर्तन: रसोई में काउंटर पर जरा सी बिखरी चीनी, गुड़ या सिंक में लंबे समय तक पड़े जूठे बर्तन चींटियों को गंध के जरिए बहुत दूर से खींच लाते हैं.

लकड़ी का कबाड़ और जलावन की लकड़ी: अगर आपने बालकनी या छत के किसी कोने में पुरानी लकड़ी के टुकड़े या दीमक लगे सामान को दबाकर रखा है तो बारिश में भीगने के बाद यह पूरे घर में दीमक फैलाने का मुख्य कारण बनते हैं.

कीड़ों को दूर रखने के 3 आसान बचाव

फर्नीचर को दीवार से दूर रखें: सीलन वाली दीवारों से लकड़ी के अलमारी और बेड को कम से कम 2-3 इंच दूर खिसकाकर रखें ताकि हवा पास होती रहे.

नीम के तेल या सिरके का छिड़काव: लकड़ी के कोनों और खिड़कियों की चौखटों पर नीम का तेल या सफेद सिरके का स्प्रे करें, इसकी कड़वी महक से कीड़े दूर रहते हैं.

कार्डबोर्ड बॉक्स तुरंत हटाएं: प्लास्टिक या एयरटाइट बॉक्स का इस्तेमाल करें और स्टोर रूम से गत्ते के डिब्बे बाहर निकाल दें.

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