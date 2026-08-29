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आज 29 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: लापरवाही से बचें, रोग उभर सकते हैं

Aaj ka Kanya Rashifal 29 August 2026, Virgo Horoscope Today: लापरवाही से बचें . रोग उभर सकते हैं . अतिउत्साह में न आएं . मनोबल बना रहेगा . दिखावे न दिखाएं . स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान दें

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virgo horoscope
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कामकाजी स्थितियां चुनौती बढ़ाएंगी . पेशेवर संबंधांे के प्रति सावधान रहें . जोखिम के कार्य न करें . कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएं . मेहनत लगन से आगे बढ़ें . संवाद में संकोच बना रहेगा . रिश्ते मजबूत होंगे . समय प्रबंधन व सहनशीलता बनाए रखें . कामकाज में सक्रियता दिखाएं . अनुभवियों से सलाह रखेंगे . लोभ प्रलोभन से बचेंगे . बजट से चलें . लापरवाही न करें . सेवा संबंधी गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे . समय पर कार्य करने की आदत बनाए रखें .

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में दबाव बना रहेगा . कार्यक्षमता से अधिक भार न उठाएं . उधार का लेनदेन न करें . मेहनत और लगन से कामकाजी प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे . समकक्षों पर भरोसा बनाए रखेंगे .

धन संपत्ति- स्मार्ट वर्किंग की नीति रखेंगे . आर्थिक खर्च व निवेश पर ध्यान दें . बजट बढ़ सकता है . समकक्षों में सामंजस्यता बढ़ेगी . व्यावसायिक तथ्यों पर जोर रखें . सेवा व्यवसाय में सहज बने रहेंगे .

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प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह के मामलों में सतर्कता दिखाएं . भेंटवार्ता में नियंत्रण रखें . मन की बात कहने में धैर्य व विनम्रता रखें . भेंटवार्ता में उतावली न दिखाएं . रिश्तों को संतुलित रखेंगे . व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे . संबंधों में पहल से बचेंगे . अपनों का सम्मान बनाए रखेंगे . अन्य का सम्मान करें .

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स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही से बचें . रोग उभर सकते हैं . अतिउत्साह में न आएं . मनोबल बना रहेगा . दिखावे न दिखाएं . स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान दें .

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें . श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं . मिष्ठान्न का वितरण करें . रक्षासूत्र बांधे . समय प्रबंधन बढ़ाएं .

शुभ अंक : 1, 5 और 6

शुभ रंग : समुद्री

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