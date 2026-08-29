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आज 29 अगस्त 2026 तुला राशिफल: प्रदर्शन में आगे रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

Aaj ka Tula Rashifal 29 August 2026, Libra Horoscope Today: कलात्मकता बढ़ेगी . योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे . स्वास्थ्य अच्छा रहेगा . उत्साह मनोबल  ऊंचा रहेगा . स्पर्धा का भाव रहेगा . साहस दिखाएंगे .

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libra horoscope
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मन के मामलों में सहजता बढ़ेगी . संबंधों में उत्साहित रहेंगे . बड़ों की आज्ञा मानेंगे . नियमपालन से आगे बढ़ेंगे . सभी को प्रभावित करेंगे . लक्ष्यों पर फोकस रखेंगे . मित्र संबंधों में मजबूती आएगी . सबको साथ लेकर चलेंगे . घर में शुभता का संचार रहेगा . अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे . कामकाज में रुचि बनी रहेगी . बहस विवाद से बचेंगे .सहकर्मी सहयोगी होंगे . आवश्यक  कार्यों में बेहतर प्रदर्शन होगा . बौद्धिकता का प्रतिशत बढ़ेगा . कार्य व्यापार सुधार पर रहेगा .

नौकरी व्यवसाय- आधुनिक विषयों में तेजी दिखाएंगे . मिलकर लक्ष्य साधेंगे . कार्यव्यवस्था मजबूत रखेंगे . परीक्षा प्रतियोगिता में सफल रहेंगे . पेशेवर शीघ्रता दिखाएंगे . कार्यक्षमता मजबूत होगी . व्यापार में उत्साहित रहेंगे .

धन संपत्ति- वाणिज्यिक उपलब्धियों को हासिल करने प्रयास बढ़ाएंगे . चहुंओर शुभ संचार रहेगा . बचत व आय पर फोकस रखेंगे . बैंकिंग  कार्यों से जुखेंगे . उचित अवसर बनेंगे . लाभ पर फोकस रहेगा . प्रतिभा प्रदर्शन बढ़ेगा .

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष मजबूत बना रहेगा . चर्चा संवाद में प्रभाव बनाए रखेंगे . रिश्तों में बहकावे से बचेंगे . मित्रों से स्पष्टता बढ़ेगी . करीबियों से भेंट मुलाकात होगी . खुशियों को साझा करेंगे . हर्ष आनंद के मौके बनेंगे . मन की बात कहेंगे . सहयोगियों का साथ पाएंगे . संबंध सहज होंगे .

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स्वास्थ्य मनोबल- कलात्मकता बढ़ेगी . योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे . स्वास्थ्य अच्छा रहेगा . उत्साह मनोबल  ऊंचा रहेगा . स्पर्धा का भाव रहेगा . साहस दिखाएंगे .

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें . श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं . मिष्ठान्न का वितरण करें . रक्षासूत्र बांधे . तेजी बनाए रहें .

शुभ अंक : 6 और 9

शुभ रंग : हीरे के समान

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