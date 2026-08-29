आज 29 अगस्त 2026 धनु राशिफल: सहजता संतुलन रखेंगे, उत्सव में शामिल होंगे

सामाजिक कार्यों में रुचि रखेंगे . वाणिज्यिक विषयों में गति आएगी . प्रतिस्पर्धा में बेहतर करेंगे . वाणिज्यिक प्रयासों में फोकस व तेजी बनाए रखेंगे . सामाजिक पक्ष संवार पाएगा . विविध गतिविधियों में पहल पराक्रम दिखाएंगे . व्यर्थ चर्चाओं से बचेंगे . कार्यगति में तेजी आएगी . साहस पराक्रम से सफलता पाएंगे . महत्वपूर्ण मामलों में स्मरणीय पल बनेंगे . भ्रमण मनोरंजन के कामकाजी अवसर बने रहेंगे . सहजता से आगे बढ़ेंगे . अनुभव का लाभ उठाएंगे . अन्य की बातों में नहीं आएंगे .

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नौकरी व्यवसाय- साहस सक्रियता बनाए रखेंगे . योग्यता से अपनी बनाए रखेंगे . कार्य़स्तार पर जोर होगा . वचन वादा पूरा करेंगे . भेंटवार्ताएं सफल रहेंगी . कला प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा . टीम को बढ़ावा मिलेगा .

धन संपत्ति- वित्तीय कार्यों में विस्तार होगा . तेजी बनाए रखने का प्रयास होगा . सहकारी एवं आर्थिक लक्ष्यों को गति देगे . संबंधों का लाभ उठाएंगे . लाभ का प्रतिशत बढ़त पाएगा . कार्यों को समय पर पूरा करेंगे .

प्रेम मैत्री- शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी . भेंटवार्ता में उत्साह बनाए रखेंगे . संबंधियों के साथ सुखद पल बंांटेंगे . बंधुत्व का भाव बढ़ेगा . मन के मामले अनुकूल रहेंगे . अतिथि का आदर सत्कार करेंगे . भावनात्मकता बल पाएगी . रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे . उत्सव में शामिल होंगे .

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स्वास्थ्य मनोबल- सबका साथ सहयोग रखेंगे . संपर्क संचार बेहतर होगा . मनोबल ऊंचा रहेगा . स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे . व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा .

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें . श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं . मिष्ठान्न का वितरण करें . रक्षासूत्र बांधे . पहल बढ़ाएं .

शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

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