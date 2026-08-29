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आज 29 अगस्त 2026 मीन राशिफल: नियमपालन बढ़ाएं, बड़ों की बात सुनें 

Aaj ka Meen Rashifal 29 August 2026, Pisces Horoscope Today: जल्दबाजी नहीं दिखाएं . नियमपालन बढ़ाएं . बड़ों की बात सुनें . आवेश में निर्णय न लें . स्वास्थ्य पर ध्यान दें . खानपान सामान्य रहेगा .

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pisces horoscope
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विनय विवेक से आगे बढ़ते रहेंगे . कामकाजी स्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे . न्यायिक मामलों पर फोकस रखेंगे . रिश्तों संबंधों में सुधार के प्रयास बढ़ाएंगे . खर्च निवेश नियंत्रित बनाए रखेंगे . दूर देश के मामलों पर जोर रहेगा . सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे . नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे . मामले लंबित रह सकते हैं . पेशेवर सजग रहें . वादविवाद में न पड़ें . बजट की अनदेखी न करें . व्यावसायिक  कार्यों में भूलचूक से लाभ प्रभावित हो सकते हैं . आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें  .

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न  कार्यों में लापरवाही न करें . पेशेवर यात्रा में सावधान रहें . लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा .न्यायिक विषयों में गति आने की संभावना है .  कार्यों में स्पष्टता लाएं .

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में पहल से बचें . वचन व जिम्मेदारी निभाएं . उधार के लेनदेन से बचें . जोखिमपूर्ण प्रयासों को टालें . कामकाज में अनुशासन बनाए रहें . जिम्मेदारी निभाएं .

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प्रेम मैत्री- मन के मामलों में सहजता रखें . अन्य की खूबियों को अनदेखा न करें . विनय विवेक बढ़ाए रहें . रिश्तों में स्मरणीय पल बनेंगे . स्वजनों की बातों को अनदेखा करें . व्यक्तिगत संबंधों में सावधान रहेंगे . प्रियजनों को उपहार दे सकते हैं . संकोच बना रहेगा .

स्वास्थ्य मनोबल- जल्दबाजी नहीं दिखाएं . नियमपालन बढ़ाएं . बड़ों की बात सुनें . आवेश में निर्णय न लें . स्वास्थ्य पर ध्यान दें . खानपान सामान्य रहेगा .

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आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें . श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं . मिष्ठान्न का वितरण करें . रक्षासूत्र बांधे . धन का अपव्यय न करें .

शुभ अंक : 1, 3 और 6

शुभ रंग : कांसे के समान

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