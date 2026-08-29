आज 29 अगस्त 2026 मकर राशिफल: स्वास्थ्य पर फोकस रखेंगे, खानपान भव्य रहेगा

घर परिवार के लोगों की खुशी बढ़ाएंगे . संबंध निभाने में आगे रहेंगे . सबका साथ विश्वास पाएंगे . चर्चा संवाद में सभी का मन रखेंगे . आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे . करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे . अतिथि का सत्कार करेेंगे . कुल कुटुम्ब को बढ़ावा मिलेगा . पैतृक कार्य आगे बढ़ाएंगे . अच्छे मेजबान बने रहेंगे . कमतर बातों को अनदेखा करेंगे . पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा . विविध प्रयास बेहतर बने रहेंगे . प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी . रक्त संबंधियों के साथ हर्ष आनंद से रहेंगे .

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नौकरी व्यवसाय- परंपरागत विषयों में उचित जगह बनाएंगे . पेशेवर गतिविधियों में सक्रियता आएगी . कारोबारी चर्चाओं में शामिल होंगे . कामकाज में सकारात्मकता बनाए रहेंगे . कार्य विस्तार अनुरूप रहेगा .

धन संपत्ति- आर्थिक वृद्धि के प्रयास बनेंगे . वित्त प्रबंधन संवारेंगे . लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा . परंपरागत व्यवसाय पर ध्यान देंगे . प्रस्तावों में वृद्धि होगी . बैंकिंग कार्यों में रुचि बढ़ेगी .

प्रेम मैत्री- परिवार के लिए प्रयास बनाए रखेंगे . उत्सव आयोजन में प्रमुखता से शामिल होंगे . सबका आदर सम्मान रखेंगे . प्रियजन से भेंट होगी . स्वजनों को सरप्राइज करेंगे . मित्रों का समर्थन मिलेगा . रक्त संबंध बल पाएंगे . परिवार के लोगों भरोसा पाएंगे . परिजनों से प्रेम-स्नेह बढ़ा रहेगा .

स्वारथ्य मनोबल- मन के मामले संवरेंगे . स्वास्थ्य पर फोकस रखेंगे . खानपान भव्य रहेगा . सामंजस्यता बनाए रखेंगे .सबको प्रभावित करेंगे .

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आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें . श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं . मिष्ठान्न का वितरण करें . रक्षासूत्र बांधे . साजसज्जा बढ़ाएं .

शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : स्लेटी

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