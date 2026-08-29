आज 29 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा, संबंध बल पाएंगे

विभिन्न क्षेत्रों में नया करने का भाव रहेगा . जिम्मेदारों से सीख सलाह बनाए रखेंगे . प्रतिभा का लाभ मिलेगा . रचनात्मक विषयों में रुचि लेंगे . अनोखे प्रयासों से जीवनस्तर ऊंचा होगा . अपनों से तालमेल रखेंगे . सभी मामलों में सबसे बनाकर चलेंगे . संस्कार परंपराओं पर जोर रखेंगे . नजदीकियों से तालमेल बढे़गा . संपर्क संवाद में सकारात्मकता बढ़ेगी . आवश्यक कार्यों में सक्रियता रखेंगे . विविध प्रयासों में बेहतर रहेंगे . इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे . सृजनात्मकता को बल मिलेगा .

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नौकरी व्यवसाय- सभी कार्यों में शुभता रहेगी . आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे . कारोबार में प्रभावशाली रहेंगे . साहस और सूझबूझ रखेंगे . कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे . समक़क्ष भरोसा बनाए रखेंगे .

धन संपत्ति- वित्तीय मामले अनुकूल बनेंगे . कार्ययोजनाएं समय पर पूरा करने की कोशिश होगी . आर्थिकी मजबूत होगी . सफलता प्रतिशत बेहतर बना रहेगा . पहल पराक्रम बढ़ाएंगे . लक्ष्य साधेंगे .

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से सभी को प्रभावित करेंगे . निजी संबंधों में मिठास बढ़ेगी . करीबियों में आपसी विश्वास पनपेगा . शुभता का संचार रहेगा . मेलजोल बनाए रखेंगे . जिम्मेदारों से मुलाकात होगी . सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे . परस्पर विश्वास बढ़ेगा . स्नेह भाव में वृद्धि होगी .

स्वास्थ्य मनोबल- विविध विषय गति लेंगे . स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा . संबंध बल पाएंगे . उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी . खानपान प्रभावी रहेगा .

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आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें . श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं . मिष्ठान्न का वितरण करें . रक्षासूत्र बांधे . सहकार बढ़ाएं .

शुभ अंक : 1, 6 और 8

शुभ रंग : रॉयल ब्लू

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