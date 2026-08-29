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आज 29 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: मितभाषी बने रहें, उत्साह रखें

Aaj ka Vrishchik Rashifal 29 August 2026, Scorpio Horoscope Today: बहस से बचें . स्वास्थ्य जांच नियमित रखें . मितभाषी बने रहें . उत्साह रखें . व्यक्तिगत उपलब्धियां पर ध्यान दें . फोकस बढ़ाएं .

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scorpio horoscope
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स्वजनों के साथ वक्त बिताएं . प्रबंधकीय माामलों में संतुलन रखेंगे . संवाद में सावधानी बरतेंगे . व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा . परिजनों से तालमेल रख़ेंगे . पैतृक पक्ष सहयोगी होगा . सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी . घर परिवार से करीबी बढे़गी . बड़ों को सुनने की आदत बनाए . मितभाषी बने रहें . निजता बल पाएगी . भावनात्मक स्तर साधारण रहेगा . भय भ्रम व बहकावे की स्थिति से बचेंगे . आसपास का वातावरण साधारण रहेगा . संकोच बढ़ेगा .

नौकरी व्यवसाय- कामकाज सकारात्मक रहेगा . कारोबारी रुटीन संवारेंगे . प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा . करियर में जिम्मेदारों साथ बना रहेगा . सक्रियता सहजता दिखाएंगे . लाभ प्रतिशत अनुकूल रहेगा .

धन संपत्ति- जरूरी खरीदी कर सकते हैं . आर्थिक पक्ष मजबूत होगा . व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे . वरिष्ठों की सुनेंगे . नियम कानून का पालन रखेेंगे . भवन व वाहन की खरीदी में रुचि बढ़ेगी .

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प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में सावधानी बनाए रखें . रिश्तों में उतावली न दिखाएं . महत्वपूर्ण संवाद में धैर्य से काम लें . भेंटवार्ता में सभी से सामंजस्य बनाए रखें . प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करें . बड़प्पन बनाए रखें . आपसी विश्वास बनाए रखें . मित्रों से भेंट होगी . निजी मामले बल पाएंगे . संपर्क संवाद बढ़ेगा .

स्वास्थ्य मनोबल- बहस से बचें . स्वास्थ्य जांच नियमित रखें . मितभाषी बने रहें . उत्साह रखें . व्यक्तिगत उपलब्धियां पर ध्यान दें . फोकस बढ़ाएं .

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आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें . श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं . मिष्ठान्न का वितरण करें . रक्षासूत्र बांधे . स्वार्थ से बचें .

शुभ अंक : 1, 6 और 9

शुभ रंग : मरून

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