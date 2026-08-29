Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 29 अगस्त 2026: आज 29 अगस्त 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 29 अगस्त 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- श्रावण
तिथि
कृष्ण पक्ष प्रतिपदा- अगस्त 28 09:48 AM – अगस्त 29 09:57 AM
कृष्ण पक्ष द्वितीया- अगस्त 29 09:57 AM – अगस्त 30 09:37 AM
नक्षत्र
पूर्वभाद्रपदा- अगस्त 29 03:13 AM – अगस्त 30 03:42 AM
उत्तरभाद्रपदा- अगस्त 30 03:42 AM – अगस्त 31 03:44 AM
योग
सुकर्मा- अगस्त 28 07:27 AM – अगस्त 29 06:35 AM
धृति- अगस्त 29 06:35 AM – अगस्त 30 05:21 AM
शूल- अगस्त 30 05:21 AM – अगस्त 31 03:45 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:11 AM
सूर्यास्त- 6:43 PM
चन्द्रोदय- अगस्त 29 7:28 PM
चन्द्रास्त- अगस्त 30 7:52 AM
अशुभ काल
राहू- 9:19 AM – 10:53 AM
यम गण्ड- 2:01 PM – 3:35 PM
कुलिक- 6:11 AM – 7:45 AM
दुर्मुहूर्त- 07:52 AM – 08:42 AM
वर्ज्यम्- 09:45 AM – 11:23 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:02 PM – 12:52 PM
अमृत काल- 07:32 PM – 09:10 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:35 AM – 05:23 AM
शुभ योग
त्रिपुष्कर योग- अगस्त 29 09:57 AM- अगस्त 30 03:42 AM
सर्वार्थसिद्धि योग- अगस्त 30 06:12 AM- अगस्त 31 03:44 AM