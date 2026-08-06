Plants that distract snakes: जहरीले सांपों, कीड़ों और मच्छरों को भी घर से दूर रखते हैं ये 3 खुशबूदार पौधे, महक सूंघते ही भागते हैं दूर

अक्सर बरसात के मौसम या गर्मियों में सांपों के बिलों से बाहर आने और रिहायशी इलाकों में घुसने का खतरा बढ़ जाता है. कई लोग सांपों को भगाने के लिए केमिकल या बाजार मिलने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. ऐसे में प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे पेड़-पौधे दिए हैं जिनकी तेज खुशबू या कांटेदार बनावट से सांप दूर ही रहते हैं. अगर आप भी अपने घर या गार्डन को सांपों से सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इन खास पौधों को लगाना एक बेहतरीन और नेचुरल उपाय साबित हो सकता है.

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1. सर्पगंधा

खासियत: इस पौधे के नाम से ही साफ है कि इसका सांपों से संबंध है. इसकी जड़ से आने वाली तेज और खास गंध सांपों को बिल्कुल पसंद नहीं आती. ऐसा माना जाता है कि इसकी महक से सांप इसके आसपास आने से बचते हैं.

2. लेमन ग्रास

खासियत: लेमन ग्रास में सिट्रोनेला की तेज खुशबू होती है, जो मच्छरों के साथ-साथ सांपों को भी दूर भगाती है. इसे गार्डन के किनारों या मुख्य गेट के पास लगाने से सांप घर के अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते.

3. स्नेक प्लांट

अपनी लंबी और नुकीली पत्तियों के कारण इसे स्नेक प्लांट कहा जाता है. हालांकि यह घर की हवा को शुद्ध करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी सख्त और कांटेदार या नुकीली बनावट सांपों को भ्रमित और असहज करती है, जिससे वे इससे दूर रहते हैं.

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4. गेंदा

गेंदे के फूलों और पत्तियों की गंध बहुत तेज होती है. इसकी महक कीटनाशकों और सांपों दोनों को दूर रखती है. इसे अपने गार्डन की बाउंड्री पर कतार में लगाने से बेहतरीन नेचुरल फेंसिंग तैयार होती है.

5. लहसुन का पौधा

लहसुन की तीव्र गंध से हर कोई वाकिफ है. इसकी महक सांपों की सूंघने की क्षमता को प्रभावित करती है, जिसके कारण वे इस पौधे के आसपास भटकना पसंद नहीं करते.

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