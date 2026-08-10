Kitchen Chimney Tips: खराब होने से पहले ये 5 संकेत देती है चिमनी, नजरअंदाज किया तो होगा हजारों का नुकसान

Kitchen Chimney Tips: रसोई में ऐसे बहुत गैजेट्स होते हैं, जिनकी मदद से वहां काम करना आसान हो जाता है. चाहे फिर वो मिक्सर ग्राइंडर हो या फिर हैंड ब्लेंडर, सभी गैजेट्स किसी ना किसी तरह से रसोई में काम आसान बनाते हैं. इन्हीं में से एक चिमनी है. चिमनी का काम सिर्फ धुआं बाहर निकालना नहीं होता, बल्कि ये तेल की चिकनाई, बदबू और हानिकारक धुएं को भी घर में फैलने से रोकती है. लेकिन रोजाना इस्तेमाल की वजह से इसके फिल्टर और डक्ट में ग्रीस जमने लगती है, जिससे इसकी सक्शन पावर धीरे-धीरे कम हो जाती है.



ऐसे में कई बार चिमनी चलती तो रहती है, लेकिन सही तरीके से काम नहीं करती. अगर आपकी रसोई में भी धुआं, बदबू या चिकनाई बढ़ने लगी है, तो इसे नजरअंदाज न करें. आज हम आपको ऐसे 5 संकेत बताने वाले हैं, जो बताते हैं कि आपकी रसोई की चिमनी अब ठीक से काम नहीं कर रही और उसकी सर्विस कराने का वक्त आ गया है. जी हां, आपकी चिमनी खुद आपको बताती है.



1. खाना बनाते समय धुआं देर तक रसोई में बना रहे: अगर गैस बंद करने के बाद भी रसोई में धुआं काफी देर तक दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कि चिमनी की धुआं सोखने की शक्ति कमजोर हो गई है. इसकी वजह फिल्टर में ग्रीस जमा होना, एग्जॉस्ट डक्ट ब्लॉक हो होना और मोटर पर ज्यादा दबाव पड़ने लगता है.



2. कैबिनेट, टाइल्स और दीवारों पर चिपचिपी तेल की परत जमने लगे: अगर रसोई के कैबिनेट, टाइल्स या छत पर पीले रंग की चिकनाई जमने लगी है, तो ये साफ संकेत है कि चिमनी तेल और धुएं को सही तरीके से नहीं खींच पा रही. सही तरीके से काम करने वाली चिमनी ग्रीस को अपने फिल्टर में रोक लेती है. लेकिन फिल्टर जाम होने पर ये चिकनाई पूरी रसोई में फैलने लगती है.

और पढ़ें

3. चिमनी से पहले से ज्यादा तेज आवाज या कंपन आने लगे: हर चिमनी चलने पर हल्की आवाज करती है. लेकिन अगर अचानक आवाज तेज हो जाए, खड़खड़ाहट या ज्यादा कंपन महसूस होने लगे, तो इसे बिल्कुल भी नॉर्मल न समझें. अगर आपकी चिमनी इस तरह से आवाज कर रही है तो हो सकता है उसकी मोटर में खराबी हो, ब्लोअर फैन का बैलेंस बिगड़ गया या फैन पर जरूरत से ज्यादा ग्रीस जमा हो गई हो.



4. खाने की बदबू पूरे घर में फैलने लगे: अगर रात के खाने की महक अगले दिन तक घर में बनी रहती है या रसोई की बदबू बेडरूम और ड्रॉइंग रूम तक पहुंच जाती है, तो चिमनी की सक्शन कमजोर हो सकती है. अच्छी चिमनी बदबू और धुएं को तुरंत बाहर निकाल देती है. लेकिन खराब सक्शन होने पर वही हवा पूरे घर में घूमती रहती है.

Advertisement

5. 'पेपर टेस्ट' में फेल हो जाए चिमनी: ये चिमनी चेक करने का सबसे आसान तरीका है.

कैसे करें टेस्ट?

चिमनी को फुल स्पीड पर चालू करें.

फिल्टर के पास एक अखबार या पेपर टॉवल रखें.



अगर पेपर तुरंत फिल्टर से चिपक जाए, तो चिमनी ठीक काम कर रही है. लेकिन अगर पेपर नहीं चिपकता, तो इसकी सक्शन पावर कम हो चुकी है.

---- समाप्त ----