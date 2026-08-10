scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kitchen Chimney Tips: खराब होने से पहले ये 5 संकेत देती है चिमनी, नजरअंदाज किया तो होगा हजारों का नुकसान

Kitchen Chimney Tips: किचन चिमनी चल रही है, लेकिन क्या वह सही तरीके से काम भी कर रही है? अगर किचन में धुआं, बदबू या कैबिनेट पर चिकनाई बढ़ने लगी है, तो ये चिमनी की खराब सक्शन के संकेत हो सकते हैं. जानिए 5 ऐसे संकेत, जिनसे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आपकी किचन चिमनी को सफाई, सर्विस या रिपेयर की जरूरत है.

Advertisement
X
रसोई में लगी चिमनी में से अगर ज्यादा आवाज आने लगे तो वो भी उसमें आई खराबी का संकेत हो सकता है. (Photo: ITG)
रसोई में लगी चिमनी में से अगर ज्यादा आवाज आने लगे तो वो भी उसमें आई खराबी का संकेत हो सकता है. (Photo: ITG)

Kitchen Chimney Tips: रसोई में ऐसे बहुत गैजेट्स होते हैं, जिनकी मदद से वहां काम करना आसान हो जाता है. चाहे फिर वो मिक्सर ग्राइंडर हो या फिर हैंड ब्लेंडर, सभी गैजेट्स किसी ना किसी तरह से रसोई में काम आसान बनाते हैं. इन्हीं में से एक चिमनी है. चिमनी का काम सिर्फ धुआं बाहर निकालना नहीं होता, बल्कि ये तेल की चिकनाई, बदबू और हानिकारक धुएं को भी घर में फैलने से रोकती है. लेकिन रोजाना इस्तेमाल की वजह से इसके फिल्टर और डक्ट में ग्रीस जमने लगती है, जिससे इसकी सक्शन पावर धीरे-धीरे कम हो जाती है.

ऐसे में कई बार चिमनी चलती तो रहती है, लेकिन सही तरीके से काम नहीं करती. अगर आपकी रसोई में भी धुआं, बदबू या चिकनाई बढ़ने लगी है, तो इसे नजरअंदाज न करें. आज हम आपको ऐसे 5 संकेत बताने वाले हैं, जो बताते हैं कि आपकी रसोई की चिमनी अब ठीक से काम नहीं कर रही और उसकी सर्विस कराने का वक्त आ गया है. जी हां, आपकी चिमनी खुद आपको बताती है.

1. खाना बनाते समय धुआं देर तक रसोई में बना रहे: अगर गैस बंद करने के बाद भी रसोई में धुआं काफी देर तक दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कि चिमनी की धुआं सोखने की शक्ति कमजोर हो गई है. इसकी वजह फिल्टर में ग्रीस जमा होना, एग्जॉस्ट डक्ट ब्लॉक हो होना और मोटर पर ज्यादा दबाव पड़ने लगता है.

2. कैबिनेट, टाइल्स और दीवारों पर चिपचिपी तेल की परत जमने लगे: अगर रसोई के कैबिनेट, टाइल्स या छत पर पीले रंग की चिकनाई जमने लगी है, तो ये साफ संकेत है कि चिमनी तेल और धुएं को सही तरीके से नहीं खींच पा रही. सही तरीके से काम करने वाली चिमनी ग्रीस को अपने फिल्टर में रोक लेती है. लेकिन फिल्टर जाम होने पर ये चिकनाई पूरी रसोई में फैलने लगती है.

3. चिमनी से पहले से ज्यादा तेज आवाज या कंपन आने लगे: हर चिमनी चलने पर हल्की आवाज करती है. लेकिन अगर अचानक आवाज तेज हो जाए, खड़खड़ाहट या ज्यादा कंपन महसूस होने लगे, तो इसे बिल्कुल भी नॉर्मल न समझें. अगर आपकी चिमनी इस तरह से आवाज कर रही है तो हो सकता है उसकी मोटर में खराबी हो, ब्लोअर फैन का बैलेंस बिगड़ गया या फैन पर जरूरत से ज्यादा ग्रीस जमा हो गई हो.

4. खाने की बदबू पूरे घर में फैलने लगे: अगर रात के खाने की महक अगले दिन तक घर में बनी रहती है या रसोई की बदबू बेडरूम और ड्रॉइंग रूम तक पहुंच जाती है, तो चिमनी की सक्शन कमजोर हो सकती है. अच्छी चिमनी बदबू और धुएं को तुरंत बाहर निकाल देती है. लेकिन खराब सक्शन होने पर वही हवा पूरे घर में घूमती रहती है.

Advertisement

5. 'पेपर टेस्ट' में फेल हो जाए चिमनी: ये चिमनी चेक करने का सबसे आसान तरीका है.

सम्बंधित ख़बरें

How To Get Thick Malai (Photo: ITG)
दूध पर जमेगी मोटी मलाई! उबालते समय डालें ये 1 चीज
Bhang Ke pakode
सावन में घर पर बनाएं क्रंची और टेस्टी आलू-भांग के कुरकुरे पकौड़े
व्रत में बनाएं समा चावल का स्वादिष्ट चीला (Photo-ITG)
व्रत में बनाकर खाएं समा के चावल का क्रिस्पी चीला, रेसिपी है आसान
Suji Ka Halwa Tips (Photo: ITG)
घी डालने पर भी सूजी का हलवा बने सूखा? भूनते समय मिलाएं ये 1 चीज
how to get rid of cockroaches
घर में लगाएं 4 खुशबूदार पौधे, गंध सूंघते ही दूर भागेंगे कीड़े-मकोड़े

कैसे करें टेस्ट?
चिमनी को फुल स्पीड पर चालू करें.
फिल्टर के पास एक अखबार या पेपर टॉवल रखें.

अगर पेपर तुरंत फिल्टर से चिपक जाए, तो चिमनी ठीक काम कर रही है. लेकिन अगर पेपर नहीं चिपकता, तो इसकी सक्शन पावर कम हो चुकी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    'बारिश के लिए खूंखार मगरमच्छ की पूजा', तेलंगाना से सामने आया हैरान कर देने वाला वीडियो |
    कमिश्नर अब भी पद पर क्यों? बेघर लोगों को घर दे नगर निगम, HC की सख्त टिप्पणी |
    Ground Report: 12 घंटे में 7 इंच बारिश और भोपाल बेहाल, सड़कों पर सैलाब, घरों में घुसा पानी, कई इलाके जलमग्न |
    एआर रहमान के बेटे का हुआ एक्सीडेंट, गाड़ी से हुई टक्कर, हादसे में बाल-बाल बची जान |
    भाई अबान को खोने के गम में डूबा माफिया अतीक का बेटा अली, आंखों से नहीं थम रहे आंसू! झांसी जेल में ऐसा है हाल |
    गुरुग्राम में किसने खरीदा ₹271 करोड़ का देश का सबसे महंगा पेंटहाउस! |
    भारतीय नौसेना ने दो तेल टैंकर हूती विद्रोहियों के इलाके से सुरक्षित निकाले |
    बलिया में बिना तलाक शादी रचाने जा रहे पति को पत्नी ने पीटा |
    'एक पल का क्रेज, जिंदगी भर का गम', गढ़वा में सेल्फी लेते समय सोन नदी में डूबीं तीन छात्राएं, एक बची, 2 लापता |
    योगी सरकार पर आकाश आनंद का हमला, अखिलेश-राहुल गांधी को बताया अंकल
    Advertisement