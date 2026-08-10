बारिश के लिए खूंखार मगरमच्छ की पूजा, तेलंगाना से सामने आया हैरान कर देने वाला वीडियो

तेलंगाना के गडवाल जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा है. यहां कृष्णा नदी के किनारे पहुंचे एक मगरमच्छ की बाकायदा पूजा की गई. पुजारी द्वारा मगरमच्छ के लिए अनुष्ठान किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

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यह मामला गडवाल जिले के बीचुपल्ली का है. कृष्णा नदी के किनारे एक मगरमच्छ आ गया था. इसके बाद पुजारी अनिल शर्मा ने उसके लिए धार्मिक अनुष्ठान किए. इस दौरान मगरमच्छ के सामने पूजा की गई और प्रार्थना की गई.

मगरमच्छ को माना वरुण देव का वाहन

पुजारी अनिल शर्मा के अनुसार, मगरमच्छ को हिंदू धर्म में बारिश के देवता वरुण का वाहन माना जाता है. इसी मान्यता के आधार पर मगरमच्छ की पूजा की गई. पूजा के दौरान इलाके में अच्छी बारिश होने की प्रार्थना की गई. वीडियो में पुजारी मगरमच्छ के पास धार्मिक अनुष्ठान करते नजर आ रहे हैं. मगरमच्छ नदी किनारे पड़ा हुआ दिखाई देता है और उसके आसपास पूजा की जा रही है. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद यह लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

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घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

पुजारी ने बताया कि धार्मिक अनुष्ठान पूरा होने के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से वापस कृष्णा नदी में छोड़ दिया गया. इस तरह नदी किनारे आया मगरमच्छ पूजा के बाद फिर से अपने प्राकृतिक स्थान पर पहुंच गया. कृष्णा नदी के किनारे हुई इस घटना में धार्मिक मान्यता और मगरमच्छ दोनों की वजह से लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई. मगरमच्छ के लिए किए गए इन अनुष्ठानों का वीडियो अब वायरल हो रहा है.



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