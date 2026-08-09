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Mango Leaves Uses: चेहरे को चमकाने से लेकर कीड़े-मकोड़े भगाने तक, घर के इन 7 कामों में बेहद काम आते हैं आम के पत्ते

Mango Leaves Uses: अक्सर ऐसा होता है कि बाजार से आम लाते वक्त उसके साथ पत्ते भी आ जाते हैं जिन्हें लोग फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही पत्ते आपके कितने काम आ सकते हैं. यूं तो ये केवल पूजा में यूज होते हैं लेकिन इसके अलावा भी आम के पत्तों के स्किन से लेकर हेल्थ के लिए भी फायदे होते हैं.

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आम के पत्तों का ऐसे करें इस्तेमाल (Photo: ITG)
आम के पत्तों का ऐसे करें इस्तेमाल (Photo: ITG)

Mango Leaves Uses: भारतीय संस्कृति और परंपरा में आम के पत्तों का विशेष महत्व है. किसी भी शुभ कार्य, पूजा-पाठ, गृह प्रवेश या त्योहार के दौरान मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण बांधना बेहद शुभ माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम के पत्ते केवल पूजा-पाठ में ही काम नहीं आते बल्कि इनके ढेरों फायदे हैं.

औषधीय गुणों से भरपूर आम के पत्ते हमारी सेहत से लेकर घर के कई छोटे-मोटे कामों को आसान बनाने में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि आम के पत्तों को आप पूजा के अलावा किन-किन अनोखे तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं.

अमेरिका की Medicinenet.com की रिपोर्ट के अनुसार, आम के पत्तों में कई फायदेमंद प्लांट कंपाउंड्स होते हैं जिनमें पॉलीफेनॉल्स और टेरपेनॉइड्स शामिल हैं. आम के पॉलीफेनॉल्स में एंटीऑक्सिडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गट बैक्टीरिया को बेहतर बनाने और मोटापा, डायबिटीज, दिल की बीमारी और कैंसर जैसी समस्याओं के इलाज या रोकथाम में मदद करते हैं.

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आम के पत्तों के कमाल के घरेलू और अन्य फायदे

1. स्किन के लिए फायदेमंद

चूंकि आम के पत्तों में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं. इसलिए ये त्वचा की सूजन कम करते हैं. पिंपल्स और मुंहासों से बचाते हैं, झुर्रियां रोककर कसाव लाते हैं और घाव भरने में मदद करते हैं. ये जल्दी बुढ़ापा लाने वाले हानिकारक फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और आपकी स्किन को टाइट रखने में मदद करते हैं.

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आप आम के पत्तों को पानी में उबालकर इसकी चाय पी सकते हैं. साथ ही बाजार में आम के पत्तों का पाउडर और सप्लिमेंट्स भी मिलते हैं. इसके पाउडर को मास्क बनाकर फेस पर भी लगाया जा सकता है. 

2. डायबिटीज में फायदेमंद
जानवरों पर की गई स्टडीज से पता चलता है कि आम के पेड़ की कोमल पत्तियों में एंथोसायनोडिन नाम के फाइटोकेमिकल्स और टैनिन होते हैं जो हाई ब्लड शुगर लेवल के इलाज में मदद कर सकते हैं. आप अपने डॉक्टर की सलाह पर आम के ताजे पत्तों को पानी में उबालकर पी सकते हैं.

3. पाचन में भी असरदार
आम के पत्तों का काढ़ा नियमित रूप से पीने से यह पेट के लिए टॉनिक का काम करता है, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और पेट के अल्सर व पाचन संबंधी समस्याओं जैसी कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है. 

4. वेट लॉस में मददगार
आम के पत्तों के एक्सट्रैक्ट में मैंगीफेरिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो एडिपोनेक्टिन के लेवल को बढ़ाने में मदद करता है. एडिपोनेक्टिन एक सेल सिग्नलिंग प्रोटीन है जो शरीर में फैट मेटाबॉलिज्म और शुगर को कंट्रोल करने में भूमिका निभाता है. 

कई जानवरों पर हुई स्टडीज से पता चला है कि आम के पत्तों का एक्सट्रैक्ट टिश्यू सेल्स में फैट जमा होने से रोकता है जिससे मोटापा, डायबिटीज और मेटाबोलिक सिंड्रोम को कंट्रोल करने में मदद मिलती है.

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5. बालों के लिए फायदेमंद
आम के पत्तों में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसलिए ये बालों की जड़ों को नुकसान से बचाने और बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं. 

घर में ऐसे आ सकते हैं काम

नेचुरल एयर फ्रेशनर और सजावट के लिए करें इस्तेमाल

घर पर किसी पार्टी या उत्सव के दौरान ताजे आम के पत्तों को पानी से भरकर किसी बड़े कटोरे या बाउल में फूलों के साथ सजाकर फ्लोटिंग प्लांट की तरह रखा जा सकता है. यह दिखने में बेहद खूबसूरत लगता है और कमरे में प्राकृतिक हरियाली का अहसास कराता है.

बागवानी में कंपोस्ट के रूप में आएंगे काम
अगर आपके घर में आम के पुराने या सूखे पत्ते झड़कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में फेंकने के बजाय अपने गार्डन के गमलों में डाल दें. ये धीरे-धीरे डीकंपोज होकर पौधों के लिए बेहतरीन जैविक खाद तैयार करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है.

सजावट और कीट-पतंगों से छुटकारा
पारंपरिक रूप से आम के पत्तों को सुखाकर या ताजे पत्तों को घर के मुख्य द्वार पर लटकाने से न केवल घर की सजावट बढ़ती है बल्कि ऐसा माना जाता है कि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं. इसके अलावा, सूखे हुए आम के पत्तों को घर में जलाने से निकलने वाला धुआं प्राकृतिक रूप से मच्छरों और छोटे कीट-पतंगों को दूर भगाने में मदद करता है.

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