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JNU ने रद्द की उमर खालिद की किताब पर चर्चा के लिए ऑडिटोरियम की बुकिंग, बताई वजह  

JNU : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने उमर खालिद की किताब फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज पर 10 अगस्त को होने वाली  चर्चा के लिए SSS-1 की बुकिंग रद्द कर दी है. यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी है.  

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JNU ने रद्द की उमर खालिद की किताब पर चर्चा के लिए ऑडिटोरियम की बुकिंग
JNU ने रद्द की उमर खालिद की किताब पर चर्चा के लिए ऑडिटोरियम की बुकिंग

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU)  में 10 अगस्त को होने वाली उमर खालिद की किताब फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज पर चर्चा के लिए SSS-1 की बुकिंग रद्द कर दी है. बता दें कि यह कार्यक्रम 10 अगस्त को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होना था. विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, ऑडिटोरियम  की बुकिंग के लिए जमा किए गए वेन्यू रिक्वेस्ट फॉर्म में प्रस्तावित कार्यक्रम की पूरी जानकारी शेयर नहीं की गई थी. इसी आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुकिंग रद्द करने का फैसला लिया.

अधूरी जानकारी से रद्द हुई बुकिंग 

यह कार्यक्रम JNUSU की ओर से आदिवासी दिवस के मौके पर आयोजित किया जाना था। इसमें प्रो. प्रभु महापात्र, प्रो. उमा चक्रवर्ती, हर्ष मंदर समेत कई लोग वक्ता के तौर पर शामिल होने वाले थे. कार्यक्रम के लिए SSS-1 सभागार बुक किया गया था लेकिन विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम से पहले ही बुकिंग रद्द कर दी. विश्वविद्यालय का कहना है कि हॉल बुक करने के लिए दिए गए फॉर्म में कार्यक्रम की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी. बुकिंग रद्द करने का पत्र संयुक्त रजिस्ट्रार ने जारी किया था और इसे SSS के डीन की मंजूरी मिली थी. 

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10 अगस्त को होना था कार्यक्रम 

यह कार्यक्रम 10 अगस्त को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होना था. इसमें कई प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होने वाले थे. आदिवासी दिवस के मौके पर JNUSU की ओर से यह कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें आदिवासी मुद्दों पर चर्चा होनी थी. 

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रद्द किए गए पत्र में क्या लिखा है? 

JNU ने कहा कि कैंपस में हॉल या दूसरी जगह बुक करने की प्रक्रिया साफ और नियमों के साथ होनी चाहिए. कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले हॉल की बुकिंग रद्द कर दी गई. विश्वविद्यालय का कहना है कि यह फैसला तय नियमों और कार्यक्रम की जानकारी से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाओं के तहत लिया गया है. 

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